Breves policiacas | 17 de octubre de 2026

Ladrones fuerzan puerta de negocio

Un negocio ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango fue blanco de la delincuencia, luego de que sujetos desconocidos forzaron la puerta de acceso para ingresar y apoderarse de varias computadoras portátiles, además de dejar diversos objetos revueltos en el interior.

El robo fue reportado aproximadamente a las 07:30 horas del viernes 16 de octubre, en un establecimiento ubicado sobre la calle Hernández, casi esquina con Constitución, donde la afectada descubrió que la puerta había sido violentada.

De acuerdo con el reporte, al revisar el interior del inmueble se percató de que varias de sus pertenencias se encontraban fuera de lugar, además de notar la ausencia de algunas laptops, por lo que solicitó la intervención de las autoridades.

Hasta el momento se desconoce el número exacto de computadoras sustraídas y el monto de las pérdidas económicas, así como la identidad de los responsables, por lo que será mediante las investigaciones correspondientes como se buscará esclarecer este robo.

Detienen a dos hombres por alterar el orden

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este sábado 17 de octubre, en la colonia San Carlos, de la ciudad de Durango, luego de ser señalados por cometer distintas faltas administrativas en la vía pública.

La detención se registró aproximadamente a las 01:00 horas, sobre la avenida Circuito Interior, entre las calles Santa Elena y Santa Lucía, a la altura de una desponchadora, donde intervinieron elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP).El primero de los detenidos fue identificado como Francisco Iván Aragón Reyes, de 46 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Huizache II, quien fue sorprendido presuntamente alterando el orden y realizando sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

En el mismo lugar fue detenido José Ignacio Rodríguez Amaya, de 35 años de edad, vecino de la colonia San Carlos, a quien los agentes municipales señalaron por alterar el orden público, además de presuntamente impedir y dificultar la correcta prestación de los servicios públicos.

De acuerdo con el reporte de los agentes que participaron en la intervención, ambos hombres fueron asegurados durante el recorrido de vigilancia realizado por elementos municipales del sector 15, quienes procedieron a informarles los motivos de su detención.

Finalmente, los dos sujetos fueron trasladados a la estación correspondiente para quedar a disposición del Juzgado Cívico, instancia encargada de determinar las sanciones administrativas que pudieran corresponderles por las faltas señaladas.

Camioneta impacta a adolescente

Un adolescente resultó lesionado durante la noche del viernes 16 de octubre, luego de ser impactado por una camioneta mientras circulaba a bordo de su bicicleta, por lo que fue trasladado al Hospital General 450, de la ciudad de Durango, para recibir atención médica.

El lesionado fue identificado con las iniciales S.H.N., de 16 años de edad, cuyo ingreso al mencionado nosocomio se registró aproximadamente a las 20:30 horas, después de verse involucrado en un accidente vial.

De acuerdo con la información recabada, el menor se desplazaba a bordo de una bicicleta cuando fue impactado por una camioneta, lo que provocó que sufriera diversos golpes, principalmente en la cabeza y una de sus extremidades inferiores.

Tras el percance, el adolescente fue llevado al Hospital General 450, donde personal médico realizó la valoración correspondiente y determinó que presentaba traumatismo craneoencefálico leve, además de una contusión en la rodilla derecha.

Luego de permanecer bajo atención médica y recibir el tratamiento correspondiente, la víctima presentó condiciones que permitieron su egreso hospitalario, por lo que fue dado de alta aproximadamente a las 22:45 horas del mismo viernes, poco más de dos horas después de su ingreso.

Hasta el momento no se ha precisado el lugar exacto donde ocurrió el accidente, ni las características de la camioneta involucrada o la identidad de su conductor, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias en las que el adolescente fue impactado mientras circulaba en su bicicleta.