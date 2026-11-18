Roban motocicleta en la Ciudad Industrial

Durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre se reportó el robo de una motocicleta en la Ciudad Industrial, de la capital duranguense, mientras su propietario se encontraba en el interior de su domicilio.

El afectado fue identificado como Carlos Alberto, quien solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad aproximadamente a la 01:45 horas, tras percatarse de la desaparición de su unidad.

Los hechos ocurrieron en la calle Centauro, en las inmediaciones del bulevar Francisco Villa, donde el propietario había dejado estacionado su vehículo de dos ruedas.

Según manifestó el afectado, se encontraba bañándose cuando ocurrió el hurto, pues al salir del domicilio descubrió que la motocicleta ya no estaba en el sitio donde la había dejado.

La unidad robada es una motocicleta de la marca Italika, línea Z 210, en colores gris y negro, que cuenta con placas de circulación del estado de Durango y registrada a nombre del denunciante, quien proporcionó el número de serie para su localización.

Las características del vehículo fueron proporcionadas a las autoridades de seguridad pública, sin que hasta el momento del reporte se tuviera información sobre la identidad de quien cometió el robo o el paradero de la motocicleta.

Lo golpean con un tubo y termina en el Hospital 450

Con lesiones ocasionadas durante una agresión física, un hombre ingresó durante las primeras horas de este miércoles 18 de noviembre al Hospital General 450, de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Issac Huerta Galindo, de 39 años de edad, cuyo ingreso a la institución médica fue registrado aproximadamente a las 02:30 horas.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el hombre fue atacado con un tubo, sin que se estableciera inicialmente el lugar donde ocurrió la agresión.

Huerta Galindo llegó consciente al centro hospitalario, donde quedó bajo atención del personal médico.

El reporte hospitalario no establece cuántas personas participaron en la agresión ni las circunstancias que derivaron en el ataque contra el hombre.

Asimismo, hasta el momento de notificarse su ingreso, se desconocía la gravedad de las lesiones que presentaba, así como la identidad de quien lo agredió.

Hospitalizan a motociclista tras sufrir accidente

Durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre fue internado en el Hospital General 450 un motociclista que resultó lesionado en un accidente, cuyas circunstancias no fueron precisadas en el reporte inicial.

El paciente responde al nombre de Oscar Fernando Hernández Luna, de 33 años de edad, quien requirió el traslado a bordo de una ambulancia para recibir atención médica.

Fue aproximadamente a las 03:30 horas cuando personal del centro hospitalario notificó el ingreso del hombre al área de Urgencias.

La información proporcionada a las autoridades establece que las lesiones fueron consecuencia de un accidente de motocicleta, aunque no se especificó el sitio donde se registró el percance.

Tampoco se dio a conocer si en el hecho estuvo involucrado otro vehículo o si el motociclista perdió el control de su unidad.

Hernández Luna quedó bajo atención médica en dicha institución, sin que en el reporte inicial se precisara la naturaleza de sus lesiones ni su estado de salud.