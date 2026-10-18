Breves policiacas | 18 de octubre de 2026

Le piden la hora y lo asaltan

Un hombre fue víctima de un robo con violencia durante la madrugada de este domingo 18 de octubre, en la colonia Arturo Gámiz, de la ciudad de Durango, luego de que dos sujetos lo interceptaron con el pretexto de preguntarle la hora y terminaron agrediéndolo físicamente para despojarlo de sus pertenencias.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 05:30 horas, sobre la calle Ricardo Flores Magón, cerca del bulevar José María Patoni, anteriormente conocido como Libramiento San Ignacio, donde el afectado solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con el reporte realizado por Francisco Salazar, momentos antes caminaba por dicho sector cuando fue abordado por dos individuos, quienes inicialmente le preguntaron qué hora era, situación que aparentemente utilizaron como pretexto para acercarse a él.

Sin embargo, la situación cambió cuando ambos sujetos comenzaron a agredirlo físicamente y lo amenazaron con un objeto que no logró identificar, debido a las circunstancias en que ocurrió el ataque, por lo que desconoce si se trataba de algún tipo de arma.

Durante la agresión, los presuntos delincuentes lograron apoderarse de su teléfono celular, además de aproximadamente 700 pesos en efectivo que llevaba consigo, para posteriormente retirarse del lugar, dejando al afectado sin sus pertenencias.

Tras lo sucedido, la víctima solicitó ayuda a través del número de emergencias 911, con la finalidad de que las autoridades tomaran conocimiento del robo. Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad de los responsables ni se han reportado detenciones relacionadas con este hecho, por lo que corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones para tratar de localizarlos.

Mujer intenta robar mercancía de Soriana

Una mujer fue detenida durante la tarde del sábado 17 de octubre, luego de que presuntamente intentara sustraer diversos productos de una tienda de autoservicio, los cuales llevaba ocultos entre su ropa y dentro de una bolsa de mano, en la ciudad de Durango.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 17:45 horas, en el centro comercial Soriana Madero, ubicado sobre el bulevar Domingo Arrieta, entre el bulevar Durango y la calle Encino, en el fraccionamiento Francisco I. Madero, donde personal de seguridad privada detectó el comportamiento de la mujer.

De acuerdo con el reporte, una vigilante observó que la clienta introducía varios paquetes de chocolate en polvo dentro de su bolso, por lo que se acercó para indicarle que utilizara un carrito de compras para colocar los artículos que pretendía adquirir.Sin embargo, la mujer presuntamente se molestó ante la observación y trató de salir apresuradamente del establecimiento, rebasando el área de cajas registradoras, por lo que fue retenida por personal de seguridad y trasladada al área de electrónica, mientras solicitaban la intervención de las autoridades.

En ese momento, una patrulla de la Policía Municipal circulaba por el bulevar Domingo Arrieta, por lo que la vigilante salió para solicitar apoyo a los agentes, quienes ingresaron al establecimiento y se entrevistaron con el personal de seguridad para conocer lo sucedido.

Durante la revisión, los policías encontraron cuatro paquetes de chocolate en polvo y dos de calcetines ocultos entre la cintura y el pantalón de la señalada. Además, dentro de su bolso localizaron 50 cajas de caldo de pollo, tres paquetes adicionales de chocolate en polvo, una botella de aromatizante para pisos y un tubo de salsa chipotle.

Ante estos hechos, Gabriela Margarita, de 64 años de edad, fue detenida por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), quienes le informaron sus derechos y posteriormente la trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), donde quedó a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de robo.