Hospitalizan a mujer golpeada por su esposo

Una mujer fue ingresada durante la tarde de este jueves al hospital de zona número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la capital duranguense, luego de que presuntamente fuera víctima de una agresión física por parte de su pareja sentimental.

La paciente fue identificada como Norma, de 47 años de edad, quien arribó por sus propios medios al nosocomio para recibir atención médica.

Fue aproximadamente a las 16:30 horas del 19 de noviembre cuando se notificó a las autoridades sobre el ingreso de la mujer al hospital ubicado en la prolongación Canoas.

De acuerdo con la información inicial, las lesiones que motivaron su hospitalización habrían sido ocasionadas por su esposo, sin que se proporcionaran mayores detalles sobre la agresión.

Hasta el momento se desconocen tanto el lugar donde ocurrieron los hechos como la identidad del presunto agresor y la gravedad de las lesiones que presenta Norma.Asimismo, no se informó sobre la detención de alguna persona relacionada con los hechos, ni si la afectada presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Recuperan en Cuencamé camioneta robada en Nuevo León

El sistema de localización satelital de una camioneta robada en el estado de Nuevo León permitió que autoridades duranguenses recuperaran la unidad y aseguraran a su conductor, en el municipio de Cuencamé.

Fue aproximadamente a las 13:00 horas de este jueves cuando personal de la Guardia Nacional informó a las autoridades de Durango sobre la ubicación del vehículo mediante su dispositivo GPS.

La unidad en cuestión es una camioneta de la marca Honda, de color blanco, con placas de circulación del estado de Nuevo León, sobre la cual existía un reporte de robo en la referida entidad federativa.

El seguimiento de la señal satelital permitió establecer que la camioneta se encontraba en las inmediaciones de Cuencamé, situación que fue comunicada a las corporaciones de seguridad de la región.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos destacados en dicho municipio tomaron conocimiento del reporte e intervinieron en las labores para localizar la unidad.Posteriormente, las autoridades confirmaron el aseguramiento de la camioneta y de una persona que la conducía, en relación con la investigación por el delito de robo de vehículo.

El detenido manifestó que fue contratado como chofer para trasladaro dicha camionieta al estado de Durango, dijo llamarse Juan Manuel, de 55 años, nacido e Tamaulipas, pero radicando en General Escobedo, Nuevo León.

Roban motocicleta durante la madrugada en Centro de Durango

Durante las primeras horas de este jueves se registró el robo de una motocicleta que permanecía estacionada en el exterior de un domicilio de la Zona Centro de la ciudad de Durango, hecho que fue denunciado ante las autoridades.

El afectado, identificado como Brayan Francisco, informó que aproximadamente a las 02:00 horas dejó estacionado el vehículo sobre la calle Francisco Zarco, en las inmediaciones de Gómez Palacio.

Fue alrededor de las 07:00 horas cuando se percató de que la motocicleta ya no se encontraba en el sitio donde la había dejado, sin que supiera quién o quiénes se la llevaron.

La unidad robada es de la marca Veloci, línea Revenge, modelo 2025, en colores negro y gris.

Aproximadamente a las 10:30 horas, el afectado solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad pública, por lo que personal especializado en recuperación de vehículos estableció comunicación con él.

El reportante proporcionó fotografías y las características de la motocicleta para facilitar su identificación, sin que hasta el momento se haya informado sobre su recuperación o la detención de alguna persona.

Falla mecánica y pérdida de celular generan alarma por repartidor

La ausencia de un trabajador de un establecimiento de venta de gorditas, así como el hallazgo de la motocicleta en la que realizaba sus entregas, generaron preocupación entre sus familiares durante la tarde de este jueves, en la ciudad de Durango.

Se trata de César Alonso, de 21 años de edad, quien había salido de su lugar de trabajo para realizar la entrega de un pedido.

De acuerdo con la información proporcionada por su madre, el joven se dirigía hacia las inmediaciones de la Unidad Administrativa Municipal, conocida como Carnation, cuando perdieron comunicación con él durante más de una hora.

La preocupación aumentó debido a que la motocicleta que utilizaba fue ubicada sobre la calle Cerro del Mercado, en las inmediaciones del bulevar Guadalupe Victoria, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades aproximadamente a las 15:30 horas.

Sin embargo, cuando personal especializado en la búsqueda de personas estableció comunicación con la madre, esta informó que su hijo ya había logrado comunicarse con ella.El joven explicó que había perdido su teléfono celular y que la motocicleta presentó una falla mecánica que le impidió continuar su recorrido, por lo que su madre solicitó concluir el reporte, al corroborar que se encontraba bien y no había sido víctima de algún delito.