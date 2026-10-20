Breves policiacas | 20 de octubre de 2026

Ladrones entran a vivienda en Santa Amelia

Una vivienda del fraccionamiento Santa Amelia, en la ciudad de Durango, fue blanco de los amantes de lo ajeno, quienes aprovecharon la ausencia de sus moradores para ingresar al inmueble y apoderarse de diversos objetos de valor, durante la noche del lunes 19 de octubre.

El robo fue reportado aproximadamente a las 21:30 horas, cuando la persona afectada regresó a su domicilio, ubicado en la calle Fanny Anitua Yáñez, y descubrió que la puerta trasera había sido forzada.

Al ingresar a la vivienda, encontró varias de sus pertenencias fuera de lugar, por lo que comenzó a revisar las habitaciones para determinar si los delincuentes habían sustraído algunos objetos.

Fue entonces cuando se percató de que le faltaban varias tarjetas de crédito, así como diversas piezas de joyería y una bocina de gran tamaño, artículos que se encontraban dentro del domicilio.

De acuerdo con la información proporcionada en el reporte, el valor de lo robado supera los ocho mil pesos, aunque la cantidad podría variar una vez que se realice un recuento completo de los objetos faltantes.

Ante esta situación, la persona afectada solicitó la intervención de las autoridades mediante un reporte al número de emergencias, para dar a conocer lo ocurrido y solicitar que se investigara el robo.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad de los responsables ni sobre la cantidad de personas que participaron en el hecho, por lo que será mediante las investigaciones correspondientes como se buscará esclarecer lo sucedido y dar con los presuntos ladrones.

Sale de trabajar y descubre que le robaron su motocicleta

Un hombre fue víctima de los amantes de lo ajeno durante la tarde del lunes 19 de octubre, luego de que personas desconocidas se apoderaran de su motocicleta, la cual había dejado estacionada afuera de su centro de trabajo, en la colonia Porfirio Díaz, de la ciudad de Durango.

El robo fue reportado aproximadamente a las 16:00 horas, cuando el afectado, identificado como Francisco, solicitó la intervención de las autoridades al percatarse de que su vehículo había desaparecido del lugar donde lo dejó horas antes.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio afectado, aproximadamente a las 09:00 horas llegó a su centro de trabajo, ubicado en la calle Carlos Santamaría, número 404, a bordo de su motocicleta, misma que estacionó en el exterior del inmueble antes de comenzar sus actividades laborales.

Sin embargo, al concluir su jornada de trabajo, alrededor de las 15:00 horas, salió del establecimiento con la intención de abordar su vehículo para regresar a casa, pero descubrió que ya no se encontraba en el sitio donde lo había dejado estacionado.

La unidad robada corresponde a una motocicleta de la marca Italika, línea ST 125, modelo 2021, de color negro y sin placas de circulación, según los datos proporcionados durante el seguimiento del reporte.

Ante esta situación, Francisco se comunicó al número de emergencias 911 para denunciar lo ocurrido y solicitar apoyo para la posible localización de su motocicleta.

Hasta el momento se desconoce la identidad de quienes se apoderaron de la unidad, así como el rumbo que tomaron después del robo, por lo que se espera que las investigaciones correspondientes permitan localizar el vehículo y establecer la responsabilidad de quienes participaron en este hecho.