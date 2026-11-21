Reportan posible omisión de cuidados de niña de tres años; permanece hospitalizada

Una niña fue ingresada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, situación que generó la intervención de elementos de la Policía Investigadora del Delito, luego de que personal del hospital notificó un caso clasificado inicialmente como posible omisión de cuidados.

La paciente, identificada mediante las iniciales M.G.R.L., de tres años de edad, fue llevada al nosocomio por su madre, Cristel Felicita, debido a que presentaba tos con flemas y requería valoración médica.

Durante las primeras investigaciones, la mujer explicó que su hija nació de manera prematura, a los seis meses de gestación, por lo que permaneció hospitalizada durante aproximadamente tres meses después de su nacimiento.

Asimismo, manifestó que desde los primeros meses de vida la menor ha presentado dificultades relacionadas con su alimentación, situación que, según su declaración, ha complicado los cuidados de la niña.

Tras recibir el reporte, personal especializado en delitos contra niñas, niños y adolescentes acudió al hospital para entrevistarse con la madre y conocer las condiciones en las que se encontraba la paciente, quien permanecía internada en el área de pediatría respiratoria.

El personal médico reportó que la niña estaba consciente y estable, aunque continuaba bajo observación. Hasta el momento, la información disponible no establece que se haya confirmado alguna conducta de negligencia por parte de sus familiares, por lo que el reporte inicial deberá ser esclarecido por las autoridades correspondientes.

Entran a vivienda de El Nayar y se llevan dinero, tanque de gas y cuchillos

Un robo a casa habitación fue reportado durante la tarde del viernes 20 de noviembre en el poblado El Nayar, perteneciente al municipio de Durango, donde personas desconocidas sustrajeron dinero en efectivo y artículos domésticos.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 15:30 horas, cuando una persona solicitó la intervención de las autoridades después de percatarse de que habían ingresado a su vivienda, ubicada en la colonia La Arboleda.

De acuerdo con la información proporcionada por la parte afectada, los responsables consiguieron llevarse tres mil pesos en efectivo, además de un tanque de gas y cuchillos que se encontraban en el interior del inmueble.

Fue al revisar sus pertenencias cuando el propietario descubrió el faltante de los objetos y del dinero, por lo que decidió solicitar la presencia de las corporaciones de seguridad para dar a conocer lo sucedido.

Hasta el momento no se ha establecido la hora exacta en la que ocurrió el robo, tampoco se cuenta con información sobre la cantidad de personas que participaron ni la manera en que consiguieron ingresar al domicilio.

El caso fue reportado a las autoridades para su investigación, con la finalidad de establecer la identidad de los responsables y tratar de recuperar los objetos sustraídos, así como el dinero en efectivo.

Roban motocicleta modelo 2026 afuera de vivienda en la Olga Margarita

Una motocicleta de reciente modelo fue robada durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre, luego de que su propietario la dejó estacionada en el exterior de un domicilio de la colonia Olga Margarita, en la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como Edwin, quien aproximadamente a las 05:00 horas solicitó la intervención de las autoridades para denunciar la desaparición de su vehículo.

De acuerdo con el reporte, se trata de una motocicleta de la marca Vento, de 250 centímetros cúbicos, modelo 2026, de color rojo con blanco, la cual se encontraba estacionada sobre la calle Tepehuanes, en las inmediaciones de la calle Educación.

Como seña particular, la unidad cuenta con una calcomanía tornasol de color amarillo en la polvera y no tiene placas de circulación, características que fueron proporcionadas para facilitar su identificación.

El propietario manifestó que habían transcurrido aproximadamente diez minutos desde que ocurrió el robo hasta que solicitó ayuda, aunque no se proporcionaron datos sobre las personas que pudieron haber participado en la sustracción.

El reporte fue turnado a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones y tratar de localizar la motocicleta, mientras se busca establecer las circunstancias en las que fue retirada del lugar donde permanecía estacionada.

Camión le pasa por encima de los pies a hombre de Poanas; termina hospitalizado

Un hombre originario del municipio de Poanas terminó hospitalizado en la ciudad de Durango, luego de sufrir lesiones en los pies cuando presuntamente fue alcanzado por un camión que pasó por encima de sus extremidades inferiores.

El lesionado fue identificado como Antonio Morales González, de 64 años de edad, originario de Villa Unión, quien recibió atención médica en el Hospital General 450, donde se dio aviso a las autoridades sobre su ingreso.

De acuerdo con el reporte, el afectado fue acompañado por su hermana, Antonia, después de sufrir el accidente, aunque no se precisó el lugar donde ocurrieron los hechos ni las características de la unidad involucrada.

Inicialmente, el caso fue notificado durante la tarde del viernes 20 de noviembre; sin embargo, al realizar las investigaciones se estableció que el paciente había ingresado al hospital desde el pasado martes 17 de noviembre.

Personal encargado de investigar los accidentes de tránsito acudió al nosocomio para entrevistarse con el afectado y conocer las circunstancias del atropellamiento, así como obtener información que permitiera identificar al conductor involucrado.

No obstante, Antonio Morales decidió no proporcionar una declaración sobre lo sucedido y manifestó que se encontraba bien, además de señalar que, en caso de considerarlo necesario, acudiría personalmente ante la Fiscalía General del Estado de Durango para realizar los trámites correspondientes.