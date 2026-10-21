Breves policiacas | 21 de octubre de 2026

Asaltan y lesionan a hombre para robarle su bicicleta

Un hombre fue víctima de un violento asalto durante la noche del martes 20 de octubre, luego de que personas desconocidas lo agredieran físicamente y lo despojaran de su bicicleta y pertenencias, en hechos registrados en la colonia San Carlos, de la ciudad de Durango.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 20:30 horas, cuando una mujer solicitó ayuda a través del número de emergencias 911, después de que un hombre llegó hasta un domicilio de la calle San Agustín, a la altura de Santa Elena, para pedir auxilio.

De acuerdo con la información proporcionada por la reportante, el afectado presentaba diversos golpes y tenía dificultades para hablar, aunque logró explicar que momentos antes había sido interceptado por desconocidos, quienes lo agredieron para quitarle su bicicleta y otros objetos personales.

Asimismo, el hombre manifestó que durante la agresión le habían clavado una varilla en una de sus piernas, por lo que presentaba una lesión que requería atención médica, situación que generó preocupación entre las personas que lo auxiliaron.

Roban motocicleta afuera de la Fader

Un futuro abogado fue víctima de los amantes de lo ajeno durante la noche del martes 20 de octubre, luego de que personas desconocidas se apoderaran de su motocicleta, la cual había dejado estacionada en el área destinada para estos vehículos, en las inmediaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

El robo fue reportado aproximadamente a las 21:30 horas, en las instalaciones universitarias ubicadas sobre la avenida Fanny Anitúa, cerca de su cruce con avenida Universidad, en la colonia Predio La Loza, de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, identificado como Herson Emmanuel, aproximadamente a las 15:00 horas llegó a las instalaciones de la Facultad de Derecho, donde dejó estacionada la motocicleta en el espacio destinado para las unidades de dos ruedas.

Sin embargo, alrededor de las 21:00 horas, cuando regresó al sitio donde había dejado su vehículo, descubrió que este ya no se encontraba, por lo que comenzó a buscarlo en los alrededores, sin conseguir localizarlo.

La unidad robada es una motocicleta de la marca Italika, línea DM-300, color negro con dorado, con placas de circulación del estado de Durango, la cual se encuentra registrada a otro nombre.

Ladrones saquean vivienda en la José Ángel Leal

Una familia fue víctima de los amantes de lo ajeno durante la mañana del martes 20 de octubre, luego de que personas desconocidas ingresaran a una vivienda de la colonia José Ángel Leal, en la ciudad de Durango, de donde sustrajeron dinero en efectivo, una cadena de oro, teléfonos celulares y diversos objetos de valor.

El robo fue reportado aproximadamente a las 13:30 horas, cuando uno de los afectados, identificado como César Rodríguez, solicitó la intervención de las autoridades a través del número de emergencias 911, tras descubrir que habían sustraído varias pertenencias del domicilio de su padre.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Felipe Ángeles, cerca de su cruce con Cesáreo Rodríguez, en la colonia antes mencionada, donde los delincuentes presuntamente aprovecharon las circunstancias para ingresar y apoderarse de diversos artículos.

De acuerdo con la información proporcionada por el reportante, el robo habría ocurrido aproximadamente a las 09:00 horas; sin embargo, fue hasta varias horas después cuando los habitantes se percataron de que faltaban diferentes objetos personales y dinero en efectivo.

Entre las pertenencias sustraídas se encontraba una cartera con dinero, artículos de maquillaje, el teléfono celular del padre del reportante, otro teléfono, unos audífonos, una tableta electrónica iPad y una cadena de oro, cuyo valor económico no fue precisado.Además, los responsables se llevaron la cantidad de 3 mil 600 pesos en efectivo, dinero que la familia tenía destinado para el pago de la renta, por lo que el robo representó una afectación económica adicional para los habitantes de la vivienda.

Se poncha llanta de motocicleta y derrapan dos personas

Una mujer resultó con una fractura expuesta en una de sus piernas, mientras que un hombre sufrió diversos golpes, luego de que la motocicleta en la que viajaban derrapara sobre la carretera México, en la ciudad de Durango, presuntamente a consecuencia de la ponchadura de uno de sus neumáticos.

El accidente se registró aproximadamente a las 08:30 horas del martes 20 de octubre, cuando los afectados circulaban a bordo de una motocicleta de la marca Italika, línea FT150, color negro con rojo, sobre la carretera antes mencionada, a la altura de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo con la información recabada, la unidad era conducida por Gerardo Manuel, de 25 años de edad, quien viajaba acompañado de María de Jesús Delgado Salazar, de 37 años, ambos con domicilio en el fraccionamiento Río Dorado, de esta ciudad.

Fue al circular por dicho tramo carretero cuando, de manera repentina, el neumático trasero de la motocicleta sufrió una ponchadura, situación que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara derrapando sobre la cinta asfáltica, ocasionando que ambos tripulantes cayeran al pavimento.

Tras el accidente, se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia, por lo que al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados y posteriormente realizaron su traslado al Hospital General 450 para recibir atención especializada.

Fue aproximadamente a las 10:45 horas cuando se notificó el ingreso de ambos pacientes al mencionado hospital, donde se estableció que María de Jesús presentaba una fractura expuesta de tibia derecha, lesión que requirió atención médica, mientras que Gerardo Manuel fue diagnosticado como policontundido, debido a los golpes sufridos durante la caída.Finalmente, ambos permanecieron bajo atención del personal médico del Hospital General 450, mientras que, de acuerdo con los primeros datos recabados, el accidente habría sido ocasionado por la falla repentina del neumático trasero de la motocicleta, lo que derivó en la pérdida de control y posterior derrape de la unidad.

Roban otra motocicleta en Vicente Guerrero

Un hombre fue víctima de los amantes de lo ajeno durante la mañana del martes 20 de octubre, luego de que personas desconocidas se apoderaran de su motocicleta, la cual había dejado estacionada en las inmediaciones de Estación Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de Vicente Guerrero, Durango.

El robo fue reportado aproximadamente a las 09:30 horas, cuando el afectado solicitó la intervención de las autoridades, tras descubrir que su vehículo había desaparecido del lugar donde lo había dejado estacionado momentos antes.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera que comunica a Vicente Guerrero con la localidad de San Pedro Alcántara, a la altura de Estación Vicente Guerrero, donde el reportante, identificado como Jesús Daniel, manifestó que había dejado su motocicleta mientras realizaba sus actividades.

Sin embargo, al regresar al sitio donde la había estacionado, se percató de que la unidad ya no se encontraba, por lo que comenzó a buscarla en los alrededores, sin conseguir localizarla y sin tener información sobre la identidad de quienes pudieron habérsela llevado.

La motocicleta robada es una unidad de la marca Italika, de la línea FT150, color verde con negro, según la información proporcionada por el afectado al momento de realizar el reporte.

Tras recibir el aviso, personal de investigación de la región de Vicente Guerrero estableció comunicación telefónica con Jesús Daniel, con la finalidad de recabar mayores datos sobre las circunstancias del robo y orientarlo respecto al procedimiento legal correspondiente.