Roban camioneta en el Centro de Durango y la encuentran desvalijada en la Azcapotzalco

Una camioneta que había sido robada en la Zona Centro de la ciudad de Durango fue localizada en aparente estado de abandono en la colonia Azcapotzalco, donde los responsables la dejaron sin las llantas traseras y con diversas piezas faltantes.

El vehículo es de la marca Nissan, tipo pickup de color blanco, con placas del estado de Durango, propiedad de Cipriano, quien reportó que la había dejado estacionada durante la noche sobre la calle Carlos Santa María, cerca de una privada del mismo nombre.

Fue durante la mañana del sábado 21 de noviembre cuando el propietario descubrió que su camioneta ya no se encontraba en el sitio donde la había estacionado, por lo que solicitó la intervención de las autoridades para denunciar el robo.

Ese mismo día, aproximadamente a las 09:30 horas, se recibió un aviso sobre una camioneta sospechosa abandonada en la Segunda Privada de Tlatelolco, cerca de un taller mecánico de la colonia Azcapotzalco.

Al revisar la unidad, los agentes confirmaron que correspondía a la camioneta reportada como robada, la cual presentaba daños y faltantes en el interior, además de que le habían retirado las dos llantas traseras y algunas piezas del motor.

La camioneta fue asegurada para continuar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se conoce la identidad de quienes participaron en el robo y posterior desmantelamiento del vehículo.

Dos sujetos con casco quedan grabados mientras roban motocicleta en Valle Verde

Dos sujetos que llevaban puestos cascos de motociclista fueron captados por cámaras de seguridad cuando presuntamente se apoderaron de una motocicleta estacionada afuera de una vivienda, en la colonia Valle Verde, de la ciudad de Durango.

El robo fue descubierto durante la tarde del sábado 21 de noviembre, aproximadamente a las 15:00 horas, cuando el propietario salió de su domicilio y se percató de que la unidad ya no se encontraba en el sitio donde la había dejado.

Se trata de una motocicleta tipo Cross, de color gris con rojo, que había sido adquirida recientemente y todavía no contaba con placas de circulación, situación que fue señalada al momento de realizar el reporte.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Cineraria, cerca de Paseo de la Ferrería, donde el afectado comenzó a revisar las cámaras de vigilancia para intentar establecer qué había sucedido con su vehículo.

Al observar las grabaciones, descubrió que dos personas que llevaban cascos se habían llevado la motocicleta, por lo que decidió solicitar la intervención de las autoridades y proporcionar la información obtenida mediante el sistema de videovigilancia.

El afectado manifestó su intención de acudir a la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente.

Ladrones entran por la parte trasera de negocio y se llevan dinero, ropa y un celular

Un establecimiento comercial ubicado en el fraccionamiento Camino Real, de la ciudad de Durango, fue blanco de un robo durante el cual personas desconocidas consiguieron ingresar por la parte posterior del inmueble y sustraer diversos artículos, además de dinero de las ventas.

El hecho fue descubierto durante la mañana del sábado 21 de noviembre, aproximadamente a las 09:15 horas, cuando los encargados llegaron al negocio ubicado sobre el bulevar Instituto Politécnico Nacional, cerca del cruce con la avenida Camino Real.

Al revisar las instalaciones, se percataron de que personas ajenas habían ingresado al establecimiento sin autorización, por lo que comenzaron a verificar las condiciones del inmueble y los objetos que se encontraban en su interior.

De acuerdo con la información proporcionada por la parte afectada, los responsables habrían entrado por una puerta trasera, donde cortaron la protección de malla para conseguir acceso al local sin utilizar la entrada principal.

Entre los objetos sustraídos se encuentra un teléfono celular, prendas de vestir y dinero correspondiente a los cortes de caja, aunque no se precisó la cantidad de efectivo que consiguieron llevarse los responsables.

El robo fue reportado para que se iniciaran las investigaciones correspondientes. Se desconoce cuántas personas participaron, así como la hora exacta en que ingresaron al establecimiento y el monto total de las pérdidas.

Localizan motocicleta robada desde el miércoles en Los Arbolitos III

Una motocicleta que había sido reportada como robada días antes fue localizada durante la tarde del sábado 21 de noviembre, afuera de una vivienda del fraccionamiento Los Arbolitos III, en la ciudad de Durango.

El hallazgo fue reportado aproximadamente a las 13:00 horas, cuando una persona identificada como César informó que había encontrado una unidad cuyas características coincidían con las de una motocicleta que le habían robado el miércoles anterior.

Se trata de una motocicleta de la marca Veloci, línea Severus 330, de color negro con rojo, con placas de circulación del estado de Durango, cuyos datos fueron proporcionados para facilitar su identificación y verificar el antecedente de robo.

La unidad fue ubicada sobre la calle Naranjo, cerca del cruce con Andrómeda, donde permanecía afuera de una vivienda, situación que llamó la atención de la persona que había denunciado su desaparición.

De acuerdo con el reporte, en el lugar le indicaron que la motocicleta había sido adquirida mediante una compraventa, aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre la identidad de quien presuntamente realizó la operación ni sobre las circunstancias en que obtuvo el vehículo.

El hallazgo fue puesto en conocimiento de las autoridades para verificar la situación legal de la unidad.

Detienen a hombre por agredir verbalmente a su padre en Jardines de Cancún

Un conflicto familiar registrado durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre terminó con la detención de un hombre que presuntamente llegó agresivo a su domicilio y comenzó a insultar a su padre, en la colonia Jardines de Cancún, de la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 05:00 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Querétaro, cerca de su cruce con San Luis Potosí, donde una mujer solicitó la presencia de elementos de la Policía Municipal ante el comportamiento de su hijo.

Al llegar al inmueble, los agentes se entrevistaron con Domitila, de 64 años de edad, quien manifestó que su hijo había llegado a la casa con una actitud agresiva y comenzó a lanzar insultos contra su padre, esposo de la reportante.

Ante esta situación, la mujer pidió a los policías que intervinieran y procedieran con la detención de su hijo, identificado como Adrián, de 40 años de edad, quien se encontraba en el domicilio al momento de la llegada de los uniformados.

Los agentes le informaron el motivo de su detención y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Estación Central de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, donde quedó a disposición del Juzgado Cívico Municipal.

La intervención se realizó a petición de la madre del señalado, debido a las agresiones verbales contra su esposo.

Detienen a dos jóvenes por alterar el orden en Río Dorado

Dos jóvenes fueron detenidos durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre, luego de que elementos de la Policía Municipal los sorprendieran presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas y alterando el orden en la vía pública, en el fraccionamiento Río Dorado, de la ciudad de Durango.

La intervención ocurrió aproximadamente a las 03:30 horas, sobre Circuito Paseo de los Ríos, cerca de su cruce con Río Santiago, a la altura de una tienda de conveniencia, donde se encontraban los dos señalados.

Los detenidos fueron identificados como Isaac, de 28 años de edad, y Óscar, de 20 años, quienes fueron interceptados por elementos preventivos debido a su comportamiento en la vía pública.

De acuerdo con la información asentada en la ficha de detención, ambos jóvenes fueron señalados por consumir bebidas alcohólicas en un espacio público, además de alterar el orden, conductas consideradas faltas administrativas.

Tras su aseguramiento, los agentes procedieron con el traslado de los dos hombres a las instalaciones de la Estación Central de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, para continuar con el procedimiento correspondiente.

Los dos jóvenes quedaron a disposición del Juzgado Cívico Municipal, instancia encargada de determinar las sanciones administrativas correspondientes por las conductas que motivaron su detención.

Dos jóvenes terminan detenidos por escándalo en Milenio 450

Dos jóvenes fueron detenidos durante la noche del sábado 21 de noviembre, luego de que presuntamente alteraran el orden en la vía pública, en calles del fraccionamiento Milenio 450, ubicado en la ciudad de Durango.

La detención se registró aproximadamente a las 23:00 horas, sobre la calle Universal, entre Gonzalo Salas Rodríguez y Maximiliano N. Gámiz Parral, en las inmediaciones de un establecimiento comercial.

En ese lugar, elementos de la Policía Municipal intervinieron para asegurar a dos hombres que fueron señalados por alterar el orden público, motivo por el cual procedieron con su detención.

Los involucrados fueron identificados como Brandon Gael, de 21 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Barcelona, y David, de 23 años, vecino de la colonia Ignacio Zaragoza.

Ambos fueron asegurados por elementos preventivos, quienes realizaron el procedimiento correspondiente por la falta administrativa que motivó la intervención durante el recorrido de vigilancia nocturno.

Posteriormente, los dos detenidos fueron trasladados a la Estación Central de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, para quedar a disposición del Juzgado Cívico Municipal.