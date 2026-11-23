Le roban motocicleta y la recupera por GPS

Una motocicleta que fue robada afuera de una vivienda en el fraccionamiento Valle del Paseo, en la ciudad de Durango, fue localizada horas después gracias al sistema GPS que tenía instalado, luego de que su propietario siguiera la señal del dispositivo hasta las inmediaciones de la autopista a Gómez Palacio.

El robo fue descubierto durante la mañana del domingo 22 de noviembre, cuando Javier Aldair salió de su domicilio, ubicado sobre la calle Andrómeda, casi esquina con Paseo de San Antonio, y se percató de que su motocicleta había desaparecido del lugar donde la dejó estacionada.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, se trata de una motocicleta de la marca Italika, línea Z, de 200 centímetros cúbicos, modelo 2026, color azul con gris y sin placas de circulación, la cual había dejado estacionada aproximadamente a las 21:30 horas del sábado 21 de noviembre, mientras que su desaparición fue descubierta alrededor de las 08:30 horas del domingo.

Tras percatarse del robo, Javier Aldair revisó el sistema de rastreo satelital de la unidad, cuya señal apuntaba hacia el poblado Juan Aldama, por lo que decidió trasladarse hasta aquella zona y solicitó el apoyo de elementos de la Policía Estatal adscritos a Guadalupe Victoria, quienes acudieron para atender el reporte.

Fue aproximadamente a las 10:00 horas cuando el propietario comunicó que había encontrado su motocicleta en las inmediaciones de la autopista a Gómez Palacio, por la carretera a Málaga, en una zona rural, confirmando que se trataba de la misma unidad que le habían robado durante la madrugada.

Al revisar la motocicleta, identificada, el número de serie coincidía con la reportada. Javier Aldair manifestó que no le faltaba ninguna de sus pertenencias ni componentes de la unidad, por lo que el vehículo fue localizado completo, luego de permanecer desaparecido durante aproximadamente una hora y media desde que descubrió el robo.

Mientras dormían, entraron a su casa a robar

Un robo a casa habitación fue reportado durante la mañana del domingo 22 de noviembre en la colonia José Revueltas, en la ciudad de Durango, donde personas desconocidas ingresaron a una vivienda mientras sus moradores se encontraban dormidos y sustrajeron aparatos electrónicos.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 10:00 horas, cuando Rodrigo solicitó la intervención de las autoridades tras descubrir que habían desaparecido pertenencias del interior de su domicilio, ubicado sobre la calle Lucha Popular, casi esquina con el bulevar de las Rosas.

De acuerdo con lo manifestado por el afectado, durante la noche los habitantes de la vivienda permanecieron dormidos, circunstancia que presuntamente fue aprovechada por los responsables para ingresar al inmueble y apoderarse de una computadora, cargadores y un teléfono celular.

Fue al percatarse de la desaparición de los aparatos cuando Rodrigo decidió solicitar apoyo a través del número de emergencias 911, dando a conocer lo sucedido en su vivienda, ubicada en la calle Lucha Popular, para que las autoridades tomaran conocimiento del robo.

Termina hospitalizado tras ser atacado con arma blanca en riña

Un joven resultó lesionado con arma blanca durante una riña registrada en la calle Revolución Mexicana, en la ciudad de Durango, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital General 450 para recibir atención médica.

El hecho ocurrió durante la jornada del domingo 22 de noviembre, cuando se registró un enfrentamiento en el que uno de los participantes fue agredido con un objeto punzocortante, sufriendo lesiones que motivaron su ingreso a un centro hospitalario.

El lesionado fue identificado como Brayan Erik Guevara Parra, de 23 años de edad, quien ingresó al Hospital General 450 después de resultar herido durante la confrontación registrada sobre la calle Revolución Mexicana, de la colonia Juan Lira.

Fue alrededor de las 20:00 horas cuando se recibió el reporte sobre el ingreso del joven al nosocomio, donde quedó bajo atención del personal médico debido a las lesiones ocasionadas por el arma blanca.

La información sobre el incidente fue proporcionada por Alma, quien comunicó que Brayan Erik había resultado lesionado durante una riña, situación que motivó su traslado al hospital para recibir la atención correspondiente.

El caso fue reportado a las autoridades para que tomaran conocimiento de la agresión ocurrida en la calle Revolución Mexicana, así como del ingreso hospitalario de Brayan Erik Guevara Parra, quien fue atendido por las heridas sufridas durante el enfrentamiento.