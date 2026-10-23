Breves policiacas | 23 de octubre de 2026

Se robaron su motocicleta afuera de su casa

Un hombre fue víctima de los amantes de lo ajeno durante el jueves 22 de octubre, luego de que personas desconocidas se apoderaran de su motocicleta, la cual había dejado estacionada durante la madrugada en el exterior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Villas del Manantial, de la ciudad de Durango.

El robo fue reportado aproximadamente a las 14:30 horas, cuando el afectado, identificado como Miguel Ángel, solicitó la intervención de las autoridades tras percatarse de que su vehículo había desaparecido del lugar donde lo dejó estacionado varias horas antes.

De acuerdo con la información proporcionada por el propietario, alrededor de las 01:00 horas del jueves llegó a su domicilio, ubicado sobre la calle Río San Diego, casi esquina con Río Sabinas, donde estacionó su motocicleta antes de ingresar a la vivienda.

Sin embargo, fue hasta aproximadamente las 14:30 horas cuando salió y descubrió que la unidad ya no se encontraba en el sitio, por lo que comenzó a buscarla en los alrededores, sin que se reportara su localización.

La motocicleta robada es de la marca Italika, de 150 centímetros cúbicos, de color rojo, con placas de circulación del estado de Durango, características que fueron proporcionadas a las autoridades para facilitar su identificación en caso de ser localizada.

Tras recibir el reporte, personal encargado del seguimiento se comunicó telefónicamente con el afectado, quien confirmó las circunstancias del robo y proporcionó fotografías de la motocicleta, mismas que fueron incorporadas a la información disponible para su posible recuperación.

Asimismo, el propietario informó que se encontraba pendiente de obtene r las grabaciones de una cámara de vigilancia instalada en el domicilio de uno de sus vecinos , las cuales podrían aportar información sobre la persona que se llevó la unidad. Hasta el momento no se ha reportado la recuperación de la motocicleta ni la identificación de los responsables.

Encuentran automóvil que robaron meses atrás

Un vehículo que había sido robado meses atrás fue localizado durante la mañana del jueves 22 de octubre en calles de la colonia J. Guadalupe Rodríguez, de la ciudad de Durango, luego de que un familiar del propietario lo reconociera mientras se encontraba estacionado en la vía pública.

El hallazgo fue reportado aproximadamente a las 10:00 horas, cuando un hombre identificado como Omar Alejandro solicitó la presencia de las autoridades, al asegurar que acababa de encontrar el automóvil que le habían robado a su hermano tiempo atrás.

De acuerdo con la información proporcionada por el reportante, el vehículo se encontraba estacionado sobre la calle Emiliano Zapata, casi esquina con Industrial, en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, por lo que decidió acercarse para verificar si realmente se trataba de la unidad que buscaban.

Al revisar las características del automóvil y sus placas de circulación, el hombre confirmó que coincidían con las del vehículo de su hermano, por cuyo robo ya habían presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

Se trata de un automóvil de la marca Scion, modelo 2004, de color gris, el cual permanecía estacionado en la vía pública al momento de ser localizado, sin que se proporcionaran detalles sobre las personas que pudieron haberlo dejado en ese sitio.

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron al lugar y confirmaron la presencia del automóvil, cuyos datos fueron consultados en los registros correspondientes, donde apareció con reporte de robo en el Sistema Único de Información Policial (SUIP), aunque no figuraba en los registros locales.

Finalmente, elementos de la Policía Municipal que acudieron al lugar quedaron a cargo de la atención del caso y de los procedimientos correspondientes. No se informó sobre personas detenidas relacionadas con el robo ni sobre las circunstancias en las que el automóvil permaneció desaparecido durante varios meses.