Entran a vivienda y roban computadora

Una mujer solicitó la intervención de las autoridades durante la noche del lunes, luego de descubrir que habían ingresado a su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Villas del Guadiana II, de la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado alrededor de las 20:30 horas a través del número de emergencias 911, por parte de la propietaria del inmueble.

La vivienda se encuentra ubicada sobre la avenida Constelaciones, cerca del cruce con la calle Grus, en el mencionado asentamiento habitacional.

De acuerdo con lo manifestado por la afectada, fue al regresar a su domicilio cuando se percató de que habían abierto la vivienda durante su ausencia.

Al revisar sus pertenencias, la mujer descubrió que le habían sustraído una computadora portátil que había adquirido recientemente.

Durante el reporte, la afectada manifestó tener sospechas de que su expareja sentimental pudiera estar relacionada con lo sucedido, aunque dicha versión no ha sido corroborada.

Derrapa motociclista y termina hospitalizado

Un motociclista resultó lesionado durante la noche del lunes, luego de perder el control de la unidad que conducía y derrapar sobre la carretera a México, al sur de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Brandon Loera Alanís, de 18 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Villa 6, de esta capital.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas, a la altura del fraccionamiento Río Dorado.

Brandon circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Vento, de color negro, cuando presuntamente debido al exceso de velocidad perdió el control de la unidad y derrapó, quedando lesionado sobre el pavimento.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones del Hospital General 450.

Más tarde se reportó su ingreso al establecimiento hospitalario, donde fue diagnosticado con múltiples contusiones y quedó bajo atención médica.

Localizan a adulto mayor desorientado en Valle del Guadiana

Elementos de la Policía Municipal brindaron apoyo a un adulto mayor que fue localizado desorientado durante la mañana del lunes en calles de la colonia Valle del Guadiana, de la ciudad de Durango.

El hombre responde al nombre de Marcos Flores Carrillo, de 72 años de edad, quien fue encontrado por una ciudadana que se percató de que desconocía la ubicación de su domicilio.

Fue alrededor de las 09:00 horas cuando se solicitó la intervención de las autoridades en la calle César Costa, del mencionado asentamiento habitacional.

Al momento de ser localizado, el adulto mayor vestía sombrero, sudadera de color gris, pantalón de mezclilla, camisa de color café y sandalias negras.

Durante el acercamiento con la ciudadana que solicitó el auxilio, Marcos consiguió proporcionar su nombre, además de mencionar que tiene una hija de nombre Argelia.

Elementos de la Policía Municipal Preventiva acudieron al lugar y se encargaron de resguardar al adulto mayor, con el fin de dar con el paradero de sus familiares.