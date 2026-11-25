Entran a robar a vivienda de la colonia Guadalupe

Amantes de lo ajeno ingresaron a una vivienda de la colonia Guadalupe, en la ciudad de Durango, de donde sustrajeron una pantalla de televisión.El robo fue denunciado durante la tarde del martes, luego de que el propietario del inmueble descubriera que habían ingresado a su domicilio.Fue aproximadamente a las 18:00 horas cuando Juan Carlos solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad a través del número de emergencias.La vivienda afectada se encuentra ubicada en la calle General Mariano Escobedo, en las inmediaciones de la calle 12 de Diciembre.Según lo manifestado por el afectado, quienes cometieron el robo consiguieron ingresar al inmueble por la puerta principal.Al revisar sus pertenencias, el propietario descubrió que le habían sustraído una pantalla de televisión de 55 pulgadas, situación que hizo del conocimiento de las autoridades.

Le roban motocicleta y asegura haberla visto horas después

Un duranguense denunció el robo de su motocicleta en la colonia Hidalgo, luego de haberla dejado estacionada durante la mañana del martes y descubrir posteriormente su desaparición.El afectado, identificado como Carlos Alberto, manifestó que aproximadamente a las 07:00 horas había dejado estacionada su unidad.El reporte del robo fue realizado a las 13:45 horas, en las inmediaciones de las calles Miguel Hidalgo y Justo Sierra, del citado asentamiento humano.La unidad sustraída es una motocicleta de la marca Italika, línea Z250, modelo 2026, de color negro con franjas rojas y grises, la cual carece de placas de circulación.Entre las características particulares de la motocicleta, su propietario señaló que presenta rayones en ambos costados del tanque de combustible.Al solicitar la intervención de las autoridades, Carlos Alberto aseguró que momentos antes había visto su motocicleta en las inmediaciones de un establecimiento denominado Modelorama.

Detienen a siete personas con 42 envoltorios de cristal

Siete personas, entre ellas una mujer, fueron puestas a disposición de las autoridades del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) en Lerdo, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.En conjunto, las autoridades aseguraron 42 envoltorios que contenían una sustancia con las características de la droga conocida como cristal, además de dinero en efectivo.Entre los detenidos se encuentra Paola Janeth, de 32 años de edad, a quien le aseguraron seis envoltorios, así como Ernesto, de 44 años, quien presuntamente tenía en su poder siete dosis y 100 pesos.Rodrigo Iván, de 25 años, fue detenido con seis envoltorios y 120 pesos, mientras que a Uri, de 41 años, le aseguraron otros seis envoltorios.Asimismo, José Luis, de 35 años, y Jorge Martín, de 60, fueron detenidos con cinco envoltorios cada uno, además de 100 pesos en efectivo por persona.El séptimo detenido fue identificado como Jesús Abraham, de 30 años de edad, a quien presuntamente le encontraron siete envoltorios de la citada sustancia y 100 pesos.Los siete detenidos, quienes tienen sus domicilios en los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, quedaron a disposición del coordinador del Centro de Operaciones Estratégicas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.