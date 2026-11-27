Sorprenden a sujeto robando en construcción de viviendas del Bienestar

Una mujer solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad luego de sorprender a un sujeto que presuntamente sustraía herramienta de una obra en construcción en la ciudad de Durango.

El incidente fue reportado durante la mañana de este jueves en el fraccionamiento Acereros, donde se lleva a cabo la construcción de viviendas del Bienestar.

Alrededor de las 09:30 horas, la reportante se comunicó al número de emergencias para alertar sobre la presencia del individuo.

De acuerdo con la información proporcionada, los hechos ocurrieron en la calle Mina Bacis, cerca del cruce con Mina Gavilanes.

La mujer manifestó que sorprendió al sujeto mientras presuntamente se apoderaba de herramienta que se encontraba en el área de construcción de las viviendas.

La denuncia quedó registrada ante las corporaciones de seguridad como un incidente de robo a casa habitación, aunque el lugar señalado corresponde a una obra en construcción.

Fuerzan candado de vivienda para robar dinero, joyería y pantalla

Personas desconocidas ingresaron a una vivienda de la colonia Ampliación Luz del Carmen, en la ciudad de Durango, de donde sustrajeron dinero en efectivo, joyería y un aparato electrónico.

El robo fue descubierto durante la noche de este jueves, cuando la propietaria del inmueble regresó a su domicilio y encontró indicios de que habían ingresado sin su autorización.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la privada Gerardo Pérez, cerca del cruce con la calle Luis Córdova, en dicho asentamiento.

De acuerdo con la información proporcionada por la afectada, los responsables forzaron el candado de la entrada principal para conseguir acceso al interior de la casa.

Al revisar sus pertenencias, la mujer descubrió que le habían robado una pantalla, piezas de joyería y dos mil pesos en efectivo.

Fue alrededor de las 22:00 horas cuando la afectada se comunicó al número de emergencias para denunciar el robo y solicitar la intervención de las corporaciones de seguridad.

Disputa por explotación de río habría derivado en agresión

Las diferencias por la explotación de materiales pétreos de un río en el municipio de Mezquital habrían derivado en una agresión física que terminó con la detención de tres habitantes de la localidad de La Guajolota, quienes enfrentan un procedimiento penal por el delito de lesiones calificadas, tal y como El Siglo de Durango le dio a conocer de manera oportuna.

Los detenidos fueron identificados como Benito, de 33 años de edad; José Luis, de 42, y Daniel, de 30, quienes son señalados por su probable participación en la agresión en contra de Melesio Soto Enríquez.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, las diferencias entre los involucrados estarían relacionadas con la extracción de grava y arena del río, actividad sobre la cual Melesio presuntamente pretende ejercer el control.

Los testimonios vecinales también hacen referencia a diferencias previas entre Melesio y habitantes de la comunidad, aunque corresponde a las autoridades establecer si estas guardan relación directa con la agresión investigada.

Tras la denuncia por las lesiones sufridas por Soto Enríquez, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y solicitó las órdenes de aprehensión en contra de los tres presuntos responsables.

Los mandamientos judiciales fueron girados el pasado 17 de octubre por un juez, por el delito de lesiones calificadas.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito, destacamentados en el municipio de Mezquital, lograron concretar las tres aprehensiones mediante acciones policiales realizadas en un lapso menor a cuatro horas.

El caso quedó en manos de la autoridad judicial, instancia encargada de determinar la situación jurídica de los tres detenidos y deslindar responsabilidades por los hechos denunciados.

Roban motocicleta en complejo departamental de la Morga

Una motocicleta fue sustraída durante la noche de este jueves en la colonia Morga, de la capital duranguense, hecho que fue denunciado por el usuario de la unidad ante las corporaciones de seguridad.

El vehículo es de la marca Vento, línea Crossmax 220, modelo 2026, de colores rojo y negro, el cual carece de placas de circulación.

De acuerdo con Adrián, alrededor de las 18:00 horas dejó estacionada la motocicleta en las inmediaciones de su domicilio, ubicado sobre la calle Coahuila, cerca del cruce con Chiapas.

La unidad se encontraba en el área de estacionamiento de un complejo departamental conocido como Torre Luna.

Aproximadamente a las 21:00 horas, uno de sus familiares llegó al inmueble y le informó que la motocicleta ya no se encontraba en el sitio, por lo que salió a verificar lo sucedido.

Tras confirmar la desaparición de la unidad, Adrián solicitó el apoyo de las autoridades y manifestó al personal de Recuperación de Vehículos que se dirigía a interponer la denuncia correspondiente.

Se detiene a revisar su motocicleta y termina asaltado

Un motociclista fue víctima de un robo con violencia durante la noche de este jueves en la ciudad de Durango, luego de detener su marcha para revisar un ruido que provenía de su vehículo.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 20:00 horas sobre la carretera a Zacatecas, en las inmediaciones de la calle Cumbres, en la colonia Solares 20 de Noviembre.

De acuerdo con la declaración del afectado, aproximadamente 20 minutos antes de solicitar el auxilio policial, circulaba por dicha zona cuando detectó un ruido en su motocicleta.

El conductor decidió detenerse y descender de la unidad para revisarla, momento que fue aprovechado por un sujeto que se acercó a él.

El individuo, quien vestía sudadera y pantalón de color negro, lo amenazó con un objeto que aparentaba ser una pistola y lo despojó de su teléfono celular.

Tras cometer el atraco, el presunto delincuente se retiró hacia la parte posterior de unas bodegas ubicadas cerca de una delegación de Seguridad Pública.

El afectado manifestó que había conseguido rastrear la ubicación de su teléfono mediante el sistema de localización, el cual indicaba que el dispositivo permanecía en las inmediaciones de dichas bodegas.