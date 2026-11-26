Detienen a hombre acusado de abuso de confianza

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza.El detenido fue identificado como Joel Alfredo, de 49 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Real del Mezquital, de la ciudad de Durango.De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Durango, el procedimiento penal se inició a raíz de una denuncia presentada por Israel, quien figura como parte afectada.La carpeta de investigación se inició en 2023 y fue integrada por personal del Ministerio Público especializado en delitos contra el patrimonio.El mandamiento judicial fue emitido el pasado 21 de noviembre por la jueza de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, Teresa de Jesús Ramírez Soto, y ejecutado este miércoles.

Capturan a joven carnicero acusado de robo equiparado

Un joven fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo equiparado.El imputado fue identificado como José Ángel, de 20 años de edad, originario de la capital duranguense.De acuerdo con los datos recabados por las autoridades, el detenido tiene su domicilio en la colonia El Saltito y se desempeña como carnicero.La investigación estuvo a cargo del agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Investigación de Robos de la Fiscalía General del Estado de Durango.Fue el pasado 20 de octubre cuando la titular de la Unidad Uno de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial emitió la orden de aprehensión.Personal de la Unidad de Mandamientos Judiciales se encargó de ejecutar la orden en contra de José Ángel, por el delito de robo equiparado en agravio de la sociedad.

Capturan a tres hombres por agresión en Mezquital

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de tres hombres señalados por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de un habitante del municipio de Mezquital.Los detenidos fueron identificados como Benito, de 33 años de edad; José Luis, de 42, y Daniel, de 30, todos con domicilio conocido en la localidad de La Guajolota.De acuerdo con la información ministerial, los tres hombres son señalados como probables responsables de una agresión física en contra de Melesio Soto Enríquez, quien figura como parte afectada dentro de la investigación.A raíz de los hechos, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Ministerios Públicos Foráneos integró la carpeta de investigación y solicitó los mandamientos judiciales correspondientes.Fue el pasado 17 de octubre; el juez correspondiente giró las órdenes de aprehensión en contra de los tres implicados.Durante el miércoles 25 de noviembre se informó sobre la captura de Benito, mientras que el jueves se registró el cumplimiento de los mandamientos judiciales en contra de José Luis y Daniel.Las tres detenciones corresponden a la misma causa penal, por lo que los habitantes de La Guajolota deberán enfrentar el procedimiento judicial por su presunta participación en el delito

Mujer denuncia agresión durante intento de desalojo

Una mujer acudió al Hospital del ISSSTE de la ciudad de Durango tras denunciar que fue agredida durante un conflicto relacionado con el inmueble que habita en el fraccionamiento Ciudad San Isidro.La paciente fue identificada como Miriam Antonieta, de 47 años de edad, cuyo ingreso al nosocomio fue reportado a las 12:15 horas de este miércoles.Ante el reporte, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al hospital, donde entrevistaron a la mujer para conocer las circunstancias de la presunta agresión.Miriam manifestó que aproximadamente a las 09:00 horas regresó de una consulta médica y encontró la vivienda que renta cerrada con cadenas y candados, además de que las cerraduras habían sido cambiadas.Con ayuda de una persona que pasaba por el lugar, consiguió ingresar al inmueble para recuperar sus medicamentos posoperatorios y verificar las condiciones en las que se encontraban sus mascotas.Posteriormente, según su versión, llegaron personas con la intención de desalojarla, entre ellas dos hombres, quienes presuntamente la golpearon con la puerta de la vivienda.De acuerdo con el personal médico que la atendió, la paciente no presentaba síntomas clínicos al momento de su valoración, mientras que los investigadores documentaron inconsistencias en su relato y dejaron el caso en manos del Agente del Ministerio Público para su esclarecimiento.