Breves policiacas | 27 de octubre de 2026

Termina hospitalizado tras agresión con un vidrio

Un joven terminó en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de resultar lesionado en una mano durante una agresión física en la que presuntamente se utilizó un objeto de vidrio.

El afectado fue identificado como Jorge Uriel Hernández Martínez, de 19 años de edad, quien ingresó al nosocomio durante la madrugada de este martes 27 de octubre, aproximadamente a las 01:30 horas, al presentar una herida en la mano derecha.

El ingreso fue reportado a las autoridades correspondientes para que tomaran conocimiento de lo sucedido. Hasta el momento no se han precisado el lugar ni las circunstancias en las que ocurrió la agresión, así como tampoco la identidad de la persona responsable.

Motociclista se impacta contra taxi

Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra la parte trasera de un taxi que presuntamente realizó una maniobra de vuelta en U y quedó detenido a mitad de la carretera Durango-Parral, a la altura del fraccionamiento Hacienda, en la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como Salvador Carrasco García, de 32 años de edad, con domicilio en la colonia Cielo Vista, quien durante la noche del lunes 26 de octubre ingresó al Hospital del ISSSTE para recibir atención médica por las lesiones que sufrió en el accidente.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el percance ocurrió aproximadamente a las 19:30 horas, cuando Salvador circulaba por la carretera Durango-Parral a bordo de una motocicleta marca Vento, línea Alpina, modelo 2025.

Al llegar a la altura del fraccionamiento Hacienda, un vehículo del servicio público, tipo taxi, salió del estacionamiento de una tienda Oxxo y su conductor intentó realizar una vuelta en U; sin embargo, no logró completar la maniobra y quedó detenido a mitad de la carretera.

Ante esta situación, el motociclista no alcanzó a detener su marcha y terminó impactándose contra la parte posterior del automóvil, lo que provocó que resultara con diversas lesiones que hicieron necesaria su atención hospitalaria.

Fue alrededor de las 21:00 horas cuando se reportó su ingreso al Hospital del ISSSTE, donde fue valorado por el personal médico y diagnosticado como policontundido.

Coche se estrella contra un poste en carretera a Torreón

Tres personas resultaron lesionadas luego de que el automóvil en el que viajaban se impactara contra un poste sobre la carretera Durango-Torreón, antes de llegar al municipio de Peñón Blanco, durante la madrugada del lunes 26 de octubre, lo que provocó que fueran trasladadas a diferentes hospitales de la ciudad de Durango.

Entre las personas afectadas se encuentra Victoria Castañeda Valenzuela, de 20 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Villas del Guadiana III, quien ingresó al Hospital General 450 con una fractura en el brazo derecho, por lo que quedó bajo atención del personal médico.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 05:30 horas, cuando la joven viajaba a bordo de un automóvil gris, de la marca Chevrolet, línea Elantra, que circulaba por la carretera Durango-Torreón con dirección hacia la zona de Peñón Blanco.La unidad era conducida por Osvaldo Pérez Serrano, cuñado de la lesionada, quien por circunstancias que todavía no han sido precisadas terminó impactando el vehículo contra un poste ubicado a un costado de la carretera, provocando lesiones a varios de sus ocupantes.En el automóvil también viajaban Jacqueline Castañeda Valenzuela y Ezequiel Flores, quienes, al igual que Victoria, resultaron afectados por el percance y fueron trasladados a recibir atención médica a la Clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que Victoria fue llevada al Hospital General 450.

Atropellan a ciclista en carretera a Torreón; responsable huyó

Un ciclista resultó con lesiones en la cabeza y distintas partes del cuerpo, luego de ser embestido por un vehículo cuyo conductor escapó sin brindarle auxilio, cuando circulaba por la carretera Durango-Torreón, en las inmediaciones del municipio de Cuencamé, durante la noche del lunes 26 de octubre.

El lesionado fue identificado como Luis Fernando Vaquera Galván, de 34 años de edad, con domicilio en la colonia Los Pirules, del municipio de Cuencamé, quien durante la madrugada de este martes ingresó al Hospital General 450 de la ciudad de Durango para recibir atención médica.

De acuerdo con la información que proporcionó a las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas, del lunes, cuando se desplazaba a bordo de su bicicleta por la carretera Durango-Torreón, con dirección hacia la cabecera municipal de Cuencamé.

Mientras avanzaba por dicha vía de comunicación, repentinamente sintió un fuerte impacto en la parte posterior, lo que provocó que resultara lesionado. Debido a lo inesperado del golpe, no logró identificar las características de la unidad que lo embistió.

Lo golpean con un tubo para asaltarlo; perdió un diente

Un hombre terminó con heridas en la cabeza, lesiones en distintas partes del cuerpo y la pérdida de un diente, luego de ser atacado por un sujeto que utilizó un tubo para despojarlo de sus pertenencias, durante un violento asalto registrado la noche del lunes en las inmediaciones de la colonia Ignacio Zaragoza, de la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como Luis Enrique Valencia Lerma, quien alrededor de las 23:30 horas del 26 de octubre caminaba por la parte posterior del fraccionamiento Villas del Manantial, con dirección a la colonia Ignacio Zaragoza, cuando fue interceptado por un desconocido a la altura de una tienda de conveniencia.

De acuerdo con su declaración ante agentes de la Policía Investigadora de Delitos, el individuo, quien vestía ropa oscura, le salió repentinamente al paso portando un tubo, con el cual comenzó a amenazarlo mientras le exigía que entregara su teléfono celular, para posteriormente golpearlo en repetidas ocasiones.

Durante la agresión, Luis Enrique recibió golpes en la parte superior de la cabeza y en la nuca, además de presentar una lesión en el antebrazo derecho al intentar protegerse. La violencia del ataque también provocó que perdiera una pieza dental, mientras que el responsable logró apoderarse de un teléfono ZTE, color azul, con funda roja, y una cachucha negra con las letras "LA".

Tras el asalto, el lesionado solicitó ayuda a una mujer que transitaba por la zona, quien observó que presentaba sangrado en la cabeza y realizó el reporte al número de emergencias 911. Posteriormente, el afectado fue trasladado al Hospital General 450, donde fue valorado médicamente cuando fue entrevistado por los agentes investigadores.