Amagan con cuchillo a peatón y le roban su cartera

Un transeúnte fue víctima de un asalto a mano armada durante la noche de este viernes, cuando se encontraba sobre una de las vialidades de la capital duranguense, donde dos jóvenes lo despojaron de sus pertenencias.

El hecho delictivo fue reportado alrededor de las 19:00 horas sobre la avenida 50 Aniversario del Instituto Tecnológico de Durango, anteriormente conocida como avenida Ferrocarril, a la altura del bulevar San Antonio de Abad.La víctima, quien se identificó como Gustavo, dio aviso a través de los números de emergencia, donde manifestó que acababa de ser asaltado por dos jóvenes.De acuerdo con el testimonio del afectado, los presuntos delincuentes lo amenazaron con un cuchillo para despojarlo de su cartera.En la información obtenida no se precisó la cantidad de dinero que llevaba consigo el afectado ni se estableció si sufrió alguna lesión durante el atraco.Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la identidad de los presuntos responsables ni se ha confirmado su detención.

Sujeto sustrae mercancía de Oxxo

Un establecimiento comercial ubicado en el fraccionamiento Residencial Aranjuez, de la capital duranguense, fue escenario de un presunto robo de mercancía durante la noche de este viernes.El incidente fue reportado alrededor de las 19:15 horas del 27 de noviembre, a través de los números de emergencia.El negocio afectado es la tienda de conveniencia denominada Oxxo Aranjuez, ubicada sobre la calle San Fernando, a la altura de San Lorenzo.De acuerdo con la información proporcionada en el llamado de auxilio, un hombre ingresó al establecimiento y presuntamente se apoderó de mercancía sin realizar el pago correspondiente.El señalado como responsable vestía pantalón de mezclilla y sudadera, según la descripción proporcionada por la persona que solicitó la intervención policial.No se especificó el tipo de productos sustraídos ni el monto económico al que asciende la afectación para el establecimiento.Tampoco se proporcionó información sobre el uso de violencia durante el incidente o la posible detención del presunto responsable.

Capturan a hombre con 12 envoltorios de cristal

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) en el municipio de Santiago Papasquiaro, luego de que presuntamente fuera sorprendido en posesión de 12 envoltorios con una sustancia con las características de la droga conocida como cristal.La detención se registró durante la noche de este viernes 27 de noviembre, cuando los investigadores realizaban recorridos por las calles de la localidad La Loma.Alrededor de las 20:00 horas, los policías observaron a un hombre que, según el informe de la corporación, adoptó una actitud evasiva al percatarse de su presencia, guardó un objeto entre sus prendas y comenzó a correr.Los investigadores descendieron de su vehículo y le dieron alcance metros más adelante, a la altura de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, donde procedieron a entrevistarse con él.El varón se identificó como Ismael, de 48 años de edad, con domicilio en la colonia Las Margaritas, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro.Durante una revisión, los agentes localizaron en una de las bolsas de su chamarra 12 envoltorios de plástico de color rojo que contenían una sustancia blanca semigranulada, además de 160 pesos en efectivo que llevaba en el pantalón.Ismael fue detenido y trasladado a la capital duranguense, donde quedó a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), junto con la sustancia y el dinero asegurados.