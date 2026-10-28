Breves policiacas | 28 de octubre de 2026

Menor con síndrome de Down se extravía en Los Agaves

Momentos de preocupación se vivieron durante la noche del martes 27 de octubre en el fraccionamiento Los Agaves, de la ciudad de Durango, luego de que un menor con síndrome de Down fuera localizado desorientado en la vía pública, sin saber cómo regresar a su domicilio, situación que motivó un reporte a las autoridades.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 20:30 horas, en las inmediaciones de la calle Cuarzo, donde una persona solicitó apoyo al percatarse de que un adolescente de 13 años de edad se encontraba extraviado y manifestaba que no sabía dónde estaba su familia.

De acuerdo con la información proporcionada al sistema de emergencias, el menor, identificado con las iniciales JRSR, vestía un short gris y una playera roja, además de ser de complexión delgada, cabello corto, tez blanca y una estatura aproximada de un metro con 50 centímetros.

La persona que realizó el reporte explicó que el adolescente podía proporcionar su nombre, pero manifestaba encontrarse perdido, por lo que decidió solicitar la intervención de las autoridades para que se verificara su situación y se pudiera establecer contacto con sus familiares.

Tras recibir la notificación, personal de la Policía Investigadora de Delitos (PID) dio seguimiento al caso y estableció comunicación telefónica con la reportante, quien informó que el menor ya había logrado reunirse con su familia y se encontraba en buenas condiciones.