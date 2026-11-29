Roban motocicleta nueva del exterior de una vivienda

Una motocicleta de reciente modelo fue robada durante la madrugada de este sábado en el fraccionamiento Atenas, de la capital duranguense, donde un sujeto se apoderó de la unidad que permanecía estacionada frente a una vivienda.

El afectado, identificado como Carlos Iván, reportó lo sucedido al número de emergencias 911 aproximadamente a las 09:45 horas del 28 de noviembre.El hurto se registró en la calle Pende, cerca de su intersección con Servidumbre, donde el propietario había dejado estacionado el vehículo durante la noche.De acuerdo con la información proporcionada a elementos de la Policía Investigadora del Delito, aproximadamente a las 02:00 horas un individuo se apoderó de la motocicleta y se la llevó arrastrando.La unidad robada es de la marca Italika, línea GTS 150, modelo 2027, de color gris, la cual, debido a su reciente adquisición, aún no contaba con placas de circulación.El afectado manifestó que acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango con la factura y los documentos correspondientes para acreditar la propiedad del vehículo.Sin embargo, según declaró ante los investigadores, únicamente le tomaron algunos datos y le indicaron que regresara el lunes para presentar formalmente su denuncia.

Descubre que le robaron su motocicleta al salir de trabajar

Un comerciante fue víctima del robo de su motocicleta durante la mañana de este sábado, luego de dejarla estacionada en el exterior de su domicilio, en el fraccionamiento Alamedas II, de la ciudad de Durango.El afectado fue identificado como Hugo Armando, quien tiene su domicilio en la calle Manzanos, cerca del cruce con Arces, del mencionado asentamiento.De acuerdo con su declaración, aproximadamente a las 05:00 horas salió de su vivienda para atender su negocio de venta de carnitas, momento en el que la motocicleta todavía se encontraba estacionada.Entre las 09:00 y las 09:30 horas regresó a su domicilio y se percató de que el vehículo ya no estaba en el sitio donde lo había dejado.El comerciante preguntó a sus vecinos si habían observado a alguna persona llevarse la unidad; sin embargo, ninguno pudo proporcionarle información sobre lo sucedido.Ante dicha situación, más tarde realizó el reporte al número de emergencias 911, del cual tuvieron conocimiento elementos especializados en recuperación de vehículos de la Policía Investigadora del Delito.La motocicleta robada es de la marca Italika, línea 250Z, modelo 2024, de color negro con naranja, sin placas de circulación.

Matrimonio resulta lesionado al chocar su motocicleta contra camioneta

Un matrimonio resultó lesionado durante la mañana de este sábado, luego de que la motocicleta en la que viajaba se impactara contra una camioneta en las inmediaciones del poblado 28 de Septiembre, perteneciente al municipio de Durango.Los lesionados fueron identificados como Paula Lizbeth Pérez Saucedo, de 27 años de edad, y su esposo Osvaldo Alanís Irigoyen, de 26 años, ambos vecinos de dicha comunidad.El accidente se registró aproximadamente a las 07:30 horas, cuando la pareja circulaba a bordo de una motocicleta de color negro por las afueras del poblado.De acuerdo con lo manifestado por los afectados, una camioneta tipo pick-up, de color blanco, se atravesó en su trayectoria, provocando que se impactaran contra uno de sus costados.Tras la colisión, ambos cayeron sobre la superficie de rodamiento, por lo que personas que transitaban por el lugar solicitaron el auxilio de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.Paula Lizbeth recibió atención médica en el Hospital General 450, donde fue diagnosticada como policontundida, mientras que su esposo ingresó posteriormente a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.Osvaldo presentó una fractura de fémur, además de una herida en la cabeza, y permanecía bajo custodia de Seguridad Pública, hasta que se deslinden responsabilidades del hecho vial.

Cinco hombres detenidos con 30 envoltorios de cristal en Lerdo

Cinco hombres quedaron a disposición de las autoridades ministeriales en el municipio de Lerdo, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, tras ser asegurados en posesión de envoltorios con una sustancia identificada como cristal.En conjunto, a los cinco individuos les fueron aseguradas 30 bolsas de celofán con dicha sustancia, además de 610 pesos en efectivo.Entre los detenidos se encuentra José, de 43 años de edad, vecino del poblado Ceballos, municipio de Mapimí, a quien le aseguraron seis envoltorios y 120 pesos.Asimismo, fue detenido Óscar, de 44 años, con domicilio en la colonia Carolinas, de Torreón, Coahuila, quien presuntamente llevaba siete bolsas con cristal y 150 pesos.Otro de los señalados es Luis Alberto, de 23 años, vecino de la colonia Las Américas, de Lerdo, a quien le encontraron cinco envoltorios y 120 pesos.También quedaron a disposición de las autoridades Ricardo, de 49 años, y Jesús, de 28 años, ambos vecinos de Gómez Palacio, a quienes les aseguraron seis bolsas a cada uno, además de 120 y 100 pesos, respectivamente.Los cinco individuos fueron puestos a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas, donde se determinará su situación jurídica por la presunta comisión de delitos contra la salud.

Mujer termina en el hospital tras ser agredida por su pareja

Una mujer requirió atención médica durante la mañana de este domingo, luego de ser víctima de una presunta agresión por parte de su pareja sentimental en la capital duranguense.La afectada tiene 29 años de edad y fue ingresada a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).La paciente recibió atención en la Unidad de Medicina Familiar número 44, ubicada sobre el bulevar Felipe Pescador.Fue aproximadamente a las 06:39 horas del 29 de noviembre cuando se notificó el ingreso de Alma, de 29 años de edad, a través de los canales de comunicación de las corporaciones de seguridad.De acuerdo con el reporte hospitalario, el motivo por el cual la mujer requirió atención médica fue una agresión atribuida a su pareja.El incidente fue registrado como un probable caso de violencia familiar, sin que se detallaran las circunstancias en las que ocurrió.No se precisó la gravedad de las lesiones de la paciente ni se informó sobre la detención del presunto agresor.