Breves policiacas | 3 de noviembre de 2026

Detienen a nueve personas con 100 dosis de cristal

Un total de nueve personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, luego de que les aseguraran diversas dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, además de dinero en efectivo, en acciones realizadas en la Comarca Lagunera.

De acuerdo con la información obtenida por este medio de comunicación, los detenidos fueron puestos a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), con sede en Lerdo, Durango, donde se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar su probable participación en actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Entre los detenidos se encuentran Edwin Jesús, de 26 años, vecino de la colonia Lázaro Cárdenas, de Gómez Palacio, a quien le aseguraron seis bolsitas con cristal y 100 pesos; así como Sergio Alejandro, de 20 años, habitante de la colonia Centauro del Norte, de Lerdo, quien tenía seis envoltorios y 150 pesos.

También fueron detenidas Tere, de 33 años, con domicilio en el poblado Cuba, de Gómez Palacio, a quien le localizaron siete bolsitas y 100 pesos; y Claudia Ivonne, de 31 años, residente del fraccionamiento Santa Teresa, del mismo municipio, quien tenía cinco envoltorios y 120 pesos en efectivo.

En estas acciones también quedaron a disposición de las autoridades Edgar Alan, de 31 años, vecino de la colonia Las Arboledas, de Torreón, Coahuila, con siete bolsitas y 150 pesos; además de Jesús Amalio, de 28 años, habitante del fraccionamiento La Feria, de Gómez Palacio, a quien le aseguraron siete dosis de cristal y 100 pesos.

Otro de los detenidos fue Jaret, de 30 años, originario de Matamoros, Coahuila, a quien le localizaron 50 bolsitas con cristal y 150 pesos, siendo quien tenía la mayor cantidad de envoltorios entre los nueve asegurados. Asimismo, fueron detenidos Juan Raymundo, de 45 años, vecino de Ciudad Juárez, municipio de Lerdo, con seis bolsitas y 100 pesos; y Alberto Francisco, de 53 años, residente de la colonia Las Dalias, de Torreón, con seis envoltorios y 100 pesos.

En conjunto, las autoridades aseguraron 100 bolsitas de celofán, de las cuales 93 fueron reportadas con cristal, además de mil 70 pesos en efectivo.

Hombre atropellado ingresa al Hospital General 450 bajo custodia

Un hombre ingresó al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de resultar lesionado en un hecho vial tipo atropellamiento, situación que llamó la atención debido a que permanecía bajo custodia de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP).

El ingreso hospitalario fue reportado alrededor de las 11:00 horas del lunes 2 de noviembre, cuando personal del nosocomio notificó sobre la presencia de un paciente que había sido trasladado para recibir atención médica a consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito.

El lesionado fue identificado como Mario, de 61 años de edad, quien fue valorado por personal médico del Hospital General 450, donde se le diagnosticó como policontundido, debido a los diversos golpes que presentaba en distintas partes del cuerpo.

Durante las diligencias realizadas para conocer las circunstancias del accidente, se estableció que el paciente se encontraba bajo vigilancia de agentes de la Policía Municipal; sin embargo, no se precisaron los motivos por los cuales permanecía custodiado por los uniformados.

Detienen a hombre por venta de droga; tenía orden de aprehensión

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas en la ciudad de Durango.

La detención se llevó a cabo el lunes 2 de noviembre, como parte de las acciones realizadas por personal encargado del cumplimiento de mandamientos judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango, quienes dieron seguimiento a una orden emitida por la autoridad judicial competente.

El detenido fue identificado únicamente como Alejandro, de 56 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Madrazo, quien era requerido por la justicia por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de comercio, en su variante de venta.

Asimismo, el mandato judicial contempla el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión con fines de comercio, en su variante de venta, por lo que el señalado deberá responder ante la autoridad judicial por ambas imputaciones.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, Alejandro fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, autoridad encargada de determinar su situación jurídica conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

Finalmente, el detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso penal en su contra, durante el cual se determinará su probable responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, bajo el principio de presunción de inocencia.