Breves policiacas | 31 de octubre de 2026

Hombre resulta lesionado tras volcadura en El Palmito

Un hombre resultó lesionado luego de sufrir un accidente vial del tipo volcadura en las inmediaciones de El Palmito, por lo que fue necesario su traslado a una institución médica de la ciudad de Durango para recibir atención especializada.

El afectado fue identificado como Rigoberto Santiago García, de 52 años de edad, quien ingresó alrededor de las 17:00 horas del viernes 30 de octubre al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde fue diagnosticado como policontundido.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que provocaron la volcadura, así como las características del vehículo involucrado. El lesionado quedó bajo atención del personal médico para la valoración y tratamiento de las lesiones que presentó.

Detienen a 4 menores por alterar el orden público en Los Remedios

Cuatro adolescentes fueron detenidos durante los primeros minutos de este sábado, luego de ser señalados por alterar el orden público, insultar a elementos de la Policía Municipal y obstaculizar sus labores, en las inmediaciones de un campo deportivo ubicado en el fraccionamiento Los Remedios, de la ciudad de Durango.

El hecho se registró alrededor de las 00:43 horas del 31 de octubre, cuando elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), adscritos a la Estación Norte, realizaban recorridos de prevención y vigilancia y recibieron un reporte sobre varias personas que presuntamente ocasionaban disturbios.

Al trasladarse al campo de Las Cumbres, ubicado entre las calles Linda Vista y Circuito Las Brisas, los agentes localizaron a cuatro jóvenes, quienes presuntamente mantenían una conducta que alteraba la tranquilidad del lugar.

Los involucrados fueron identificados como Luis Carlos, de 17 años; Fernando, de 15; Ediel Alejandro, de 16; y Josgar Ociel, de 17 años, todos estudiantes y con domicilios en diferentes sectores de la capital duranguense.

De acuerdo con el informe policial, durante la intervención los adolescentes presuntamente profirieron insultos contra los agentes municipales, además de realizar acciones que impedían y dificultaban el correcto desempeño de sus funciones.

Ante esta situación, los cuatro menores fueron detenidos por los elementos preventivos y trasladados a las instalaciones de la Estación Norte, donde quedaron a disposición del Juzgado Cívico Municipal para que se determinara lo correspondiente por las faltas administrativas señaladas.

Detienen a mecánico acusado violación agravada

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar y violación agravada, en la ciudad de Durango.El detenido fue identificado como José Eduardo, de 42 años de edad, originario de la capital duranguense, de ocupación mecánico y con domicilio en la colonia Ampliación Luz del Carmen.

De acuerdo con la información disponible, la detención fue realizada por personal de la Unidad de Mandamientos Judiciales, en cumplimiento de una orden de aprehensión, por los delitos anteriormente señalados.

Tras su captura, el señalado quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que deberá determinar su situación jurídica conforme al proceso penal, bajo el principio de presunción de inocencia.