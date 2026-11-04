Breves policiacas | 4 de noviembre de 2026

Sujetos golpean y despojan de sus pertenencias a hombre en Durango

Un hombre terminó hospitalizado luego de ser golpeado por cuatro sujetos desconocidos, quienes además lo despojaron de sus pertenencias cuando caminaba por calles del fraccionamiento San Antonio, en la ciudad de Durango, durante la noche del martes 3 de noviembre.

De acuerdo con la información recopilada, la agresión ocurrió aproximadamente a las 22:00 horas, cuando el afectado regresaba de una fiesta y fue interceptado por varios individuos, quienes presuntamente comenzaron a golpearlo sin mediar palabra, hasta dejarlo tendido sobre la vía pública.

El lesionado fue identificado como Óscar Alonso "N", de 35 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento San José I, quien manifestó que los cuatro agresores lo golpearon repetidamente en diferentes partes del cuerpo, sin que pudiera reconocerlos ni proporcionar características que permitieran su identificación.

Durante el ataque, los sujetos también le quitaron una cartera que contenía documentos personales y aproximadamente 60 pesos en efectivo, además de una sudadera y un par de tenis, para posteriormente escapar con rumbo desconocido, dejando al afectado tirado en el lugar.

Según su declaración, permaneció aproximadamente 40 minutos sin recibir ayuda, hasta que dos personas que transitaban por el sector lo encontraron y dieron aviso a sus familiares, quienes posteriormente gestionaron su traslado en un taxi al Hospital General 450, donde recibió atención médica.

Ciclista queda inconsciente tras ser atropellado

Un joven ciclista resultó con diversas lesiones, entre ellas un traumatismo craneoencefálico, luego de ser atropellado por un vehículo de color blanco cuando regresaba de su trabajo hacia su domicilio, en las inmediaciones del bulevar Francisco Villa, de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información recopilada, el accidente ocurrió durante la tarde del martes 3 de noviembre, en una calle cercana al centro de salud ubicado en las inmediaciones de Walmart Francisco Villa, donde el afectado circulaba a bordo de una bicicleta de color negro.

El lesionado fue identificado como Carlos Vicente Reyes Guereca, de 22 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Fidel Velázquez I, quien presuntamente fue impactado por un automóvil blanco cuando se dirigía a su vivienda, quedando inconsciente sobre la vía pública a consecuencia del golpe.

Según la información proporcionada por su pareja sentimental, Dulce María, de 24 años de edad, recibió una llamada telefónica de un número desconocido, mediante la cual le informaron que su esposo había sufrido un accidente, por lo que se trasladó al sitio señalado y confirmó que se trataba de él.

El joven fue llevado a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde su ingreso fue reportado alrededor de las 20:30 horas. Durante la valoración médica se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico leve, además de múltiples contusiones, heridas punzocortantes en el rostro y muslo, así como probable fractura en un dedo de la mano izquierda.

Al ser cuestionado sobre las circunstancias del atropellamiento, Carlos Vicente manifestó que no recordaba cómo ocurrió el impacto, debido a que perdió el conocimiento y fue hasta que despertó en el hospital cuando se percató de que había resultado lesionado, por lo que no pudo proporcionar mayores características del vehículo involucrado.

Del ingreso hospitalario tomó conocimiento el personal correspondiente para el seguimiento del hecho vial y las lesiones ocasionadas, mientras se busca establecer la mecánica del accidente y la identidad del conductor del automóvil blanco que presuntamente impactó al ciclista.

Roban motocicleta en el Parque Guadiana; propietario sorprendió al ladrón

Un hombre denunció el robo de su motocicleta durante la tarde del martes 3 de noviembre, en las inmediaciones del Parque Guadiana, de la ciudad de Durango, luego de que sorprendiera a un sujeto desconocido cuando abordaba su unidad y emprendía la huida.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron sobre la avenida Normal, frente a la escuela Anexa a la Normal, donde el afectado había dejado estacionada su motocicleta alrededor de las 16:00 horas, en la parte interior del mencionado espacio recreativo.

El propietario, identificado como Jorge Ricardo, manifestó que aproximadamente a las 19:30 horas regresó al sitio donde había dejado su vehículo, momento en el que observó a un hombre de complexión robusta, cabeza rapada y vestido con una sudadera negra, quien se encontraba subiéndose a la motocicleta.

Según su declaración, el desconocido logró encender la unidad y comenzó a retirarse del lugar , por lo que intentó reclamarle; sin embargo, el presunto ladrón le respondió algo que no alcanzó a comprender y posteriormente escapó, sin que pudiera impedir el robo.

La motocicleta fue descrita como una Italika, modelo 2025, de color negro, con placas de circulación del estado de Durango, aunque al momento del robo no las portaba debido a que se encontraban extraviadas. Como señas particulares, presenta una raspadura en el tanque, un cincho de plástico blanco que sujeta los cables de las luces delanteras y un candado de bicicleta colocado en el manubrio.