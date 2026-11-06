Breves policiacas | 6 de noviembre de 2026

Camioneta impacta por alcance a madre e hija en bulevar Domingo Arrieta

Una mujer resultó lesionada durante un accidente automovilístico registrado la mañana de este jueves sobre el bulevar Domingo Arrieta, en la ciudad de Durango, luego de que la camioneta en la que viajaba acompañada de su hija de cuatro años fuera impactada por otra unidad, cuyo conductor no fue identificado.

La afectada fue identificada como Ana Yuliana Enríquez Caballero, de 40 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Domingo Arrieta, quien tuvo que ser trasladada al Hospital del ISSSTE para recibir atención médica a consecuencia de las lesiones que sufrió durante el percance.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 08:00 horas del jueves 5 de noviembre, cuando la mujer circulaba a bordo de una camioneta de la marca Jeep, línea Cherokee, modelo 2015, color azul marino, sobre el bulevar Domingo Arrieta, con dirección a incorporarse a la avenida División Durango.

Fue en ese trayecto cuando una camioneta, de la cual se desconocen las características, impactó con su parte frontal la zona trasera izquierda de la Jeep, provocando que la conductora resultara lesionada. Hasta el momento no se han precisado las circunstancias que originaron la colisión ni la identidad de quien conducía la segunda unidad.

Al momento del accidente, Ana Yuliana viajaba acompañada de su hija, identificada con las iniciales FSVE, de cuatro años de edad, quien afortunadamente resultó ilesa. Aunque inicialmente se reportó su ingreso al ISSSTE, posteriormente se confirmó que la menor no presentó lesiones y que no ingresó al hospital como paciente para recibir atención médica.