Breves policiacas | 7 de noviembre de 2026

Detienen a joven traductor por presunto fraude en Durango

Un joven que contaba con una orden de aprehensión por el delito de fraude fue detenido en la ciudad de Durango y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería para continuar con el proceso legal en su contra.

El detenido fue identificado como José Ramón, de 22 años de edad, quien manifestó desempeñarse como traductor y tener su domicilio en el fraccionamiento Paseo del Saltito, de la capital duranguense.

De acuerdo con la información disponible, el señalado fue capturado en cumplimiento de un mandamiento judicial relacionado con una investigación por el delito de fraude, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias en que presuntamente se cometió el ilícito ni el monto económico involucrado.

Tras su detención, José Ramón fue remitido a la Unidad de Mandamientos Judiciales y quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento correspondiente.

Ladrones arrancan protección de ventana y roban joyería de oro y plata en Durango

Un robo a casa habitación fue reportado la noche del viernes 6 de noviembre, en el fraccionamiento Pirineos, de la ciudad de Durango, donde personas desconocidas ingresaron a un domicilio y se apoderaron de joyería de oro y plata, aprovechando que el inmueble se encontraba sin sus ocupantes.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 22:30 horas, cuando la persona afectada regresó a su vivienda, ubicada en la calle Pico de Maupas, y descubrió que había sido víctima de un robo.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el propietario del inmueble se dedica a la venta de joyería, por lo que en el interior de su domicilio mantenía diversas piezas elaboradas con metales preciosos, las cuales fueron sustraídas por los responsables.

Al revisar las condiciones de la vivienda, la parte afectada se percató de que los delincuentes habían retirado una protección metálica de una de las ventanas, por donde presuntamente consiguieron ingresar al inmueble para cometer el robo.

Tras descubrir lo ocurrido, la víctima solicitó la intervención de las autoridades mediante un reporte al sistema de emergencias, donde informó sobre la sustracción de los artículos de oro y plata. Hasta el momento no se ha precisado la cantidad de piezas robadas ni el valor económico de lo sustraído.

Asimismo, se desconoce la identidad de los responsables y el momento exacto en que ingresaron a la vivienda. Se espera que la parte afectada presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a fin de que se investigue el robo y se busque recuperar la mercancía sustraída.