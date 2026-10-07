Breves policiacas | 7 de octubre de 2026

Ingresan a joven al Hospital 450 por intoxicación

Un varón de 23 años de edad tuvo que ser trasladado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango durante la noche del martes debido a una intoxicación , aunque en no se especificó la forma en que se provocó su condición.

El ingreso de Diego Iván, de 23 años, fue notificado alrededor de las 20:30 horas motivando el traslado de autoridades al nosocomio.

Sin embargo, dicha instancias no lograron determinar con qué sustancia se habría intoxicado el joven y, de igual forma, no se pudo conocer su estado de salud posterior.