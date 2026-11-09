Breves policiacas | 9 de noviembre de 2026

Mujer termina hospitalizada tras ser atropellada

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por un vehículo cuya conductora presuntamente no respetó un señalamiento de alto, cuando la afectada caminaba por un circuito vial que conduce al fraccionamiento Benito Juárez, en la ciudad de Durango, durante la noche del domingo.

La lesionada fue identificada como Norma Beatriz Aguilera Ramírez, de 44 años de edad, con domicilio en la colonia Jardines de Cancún, quien tuvo que ser trasladada al Hospital General 450 para recibir atención médica debido a las lesiones que sufrió en la cadera y una de sus rodillas.

De acuerdo con la información proporcionada por la afectada a elementos de la unidad de Tránsito Terrestre de la Fiscalía General del Estado de Durango, el accidente ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas del domingo 8 de noviembre, cuando caminaba por el circuito que permite el acceso al fraccionamiento Benito Juárez.

En determinado momento, un vehículo de color rojo, del cual no logró identificar la marca ni mayores características, se aproximó al lugar y su conductora presuntamente omitió realizar el alto correspondiente, por lo que terminó atropellando a la mujer, quien quedó lesionada tras el impacto.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Vial y Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a la afectada y posteriormente la trasladaron en ambulancia al Hospital General 450, donde su ingreso quedó registrado aproximadamente a las 22:45 horas.

Tras la valoración médica, se estableció que Norma Beatriz presentaba una lesión en la cadera, sin fractura, además de una fisura en la rodilla izquierda, por la cual requiere intervención quirúrgica. Personal de Tránsito Terrestre tomó conocimiento de los hechos, aunque hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la conductora involucrada ni si fue asegurada por las autoridades.

Ingresa al ISSSTE tras choque automovilístico

Un hombre fue ingresado al Hospital del ISSSTE de la ciudad de Durango durante la noche del domingo, luego de verse involucrado en un accidente automovilístico, situación por la que permanece en calidad de detenido y bajo vigilancia de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP).

El involucrado fue identificado como Miguel Rosales Chávez, de 63 años de edad, cuyo ingreso al mencionado nosocomio quedó registrado aproximadamente a las 21:00 horas del domingo 8 de noviembre, para recibir atención médica tras el percance vial.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, personal de la unidad de Hechos de Tránsito Terrestre de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al hospital para verificar el reporte y obtener mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente automovilístico.

Sin embargo, al entrevistarse con el paciente, quien se encontraba acompañado por su hija y su yerno, tanto el involucrado como sus familiares se reservaron proporcionar información personal y detalles relacionados con el hecho de tránsito.

Los familiares manifestaron que cualquier declaración sobre lo sucedido sería realizada en su debido momento ante la Fiscalía General del Estado de Durango, por lo que no se logró establecer el lugar donde ocurrió el choque, los vehículos participantes ni las circunstancias que lo provocaron.

Asimismo, se confirmó que Miguel permanecía bajo custodia de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, aunque no se precisaron los motivos de su detención ni su diagnóstico médico. Será ante las autoridades correspondientes donde se determine su situación jurídica y se esclarezcan las circunstancias del accidente.

Flamazo en horno de estufa manda a hombre a hospital

Un hombre tuvo que recibir atención médica en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de resultar lesionado a consecuencia de un flamazo registrado en el horno de una estufa, incidente ocurrido durante el fin de semana.

El afectado fue identificado como Francisco Guerrero Olivas, de 52 años de edad, quien ingresó al mencionado nosocomio durante la mañana del domingo 8 de noviembre, para ser valorado por personal médico.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ingreso del paciente quedó registrado aproximadamente a las 08:00 horas, estableciéndose que las lesiones estaban relacionadas con un flamazo producido en el horno de una estufa.

Sin embargo, en la información inicial no se precisó el lugar donde ocurrió el incidente, ni las circunstancias en las que se produjo la llamarada que alcanzó al afectado.

Tampoco se dieron a conocer las partes del cuerpo que resultaron lesionadas, el grado de las posibles quemaduras o si el paciente requeriría permanecer hospitalizado para recibir tratamiento especializado.

El caso quedó registrado entre los ingresos al Hospital General 450 durante la jornada dominical, a la espera de mayores detalles sobre las condiciones de salud de Francisco Guerrero y las circunstancias que originaron el flamazo.