Breves policiacas | 9 de octubre de 2026

Detienen a hombre por presuntas lesiones agravadas y calificadas

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre, señalado por su probable responsabilidad en el delito de lesiones agravadas y calificadas, cometido en perjuicio de otra persona.

El detenido fue identificado como Francisco Humberto, de 58 años de edad, originario de la ciudad de Durango, con domicilio en la Zona Centro de la capital duranguense, quien manifestó encontrarse desempleado y contar con estudios de licenciatura.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el mandamiento judicial fue emitido el pasado 1 de octubre de 2026 por la autoridad correspondiente.

La orden de aprehensión se encuentra relacionada con una carpeta de investigación iniciada por el delito de lesiones agravadas y calificadas, en perjuicio de Roberto "N", sin que se precisaran las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El mandamiento fue turnado para su ejecución por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Naturaleza Específica de la Fiscalía General del Estado de Durango, mediante un oficio emitido también el 1 de octubre del presente año.

Finalmente, personal de la Unidad de Mandamientos Judiciales llevó a cabo la detención de Francisco Humberto, quien deberá comparecer ante la autoridad judicial correspondiente para continuar con el proceso penal en su contra, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho, bajo el principio de presunción de inocencia.

"Ratas" se llevan dos motocicletas

Los amantes de lo ajeno continúan haciendo de las suyas en la ciudad de Durango, donde durante las primeras horas de este viernes 9 de octubre se reportó el robo de dos motocicletas que se encontraban estacionadas en el exterior de domicilios particulares, en distintos sectores de la capital duranguense.

El primero de los robos fue reportado alrededor de las 06:00 horas, en el fraccionamiento Río Dorado, donde un hombre descubrió que su motocicleta había desaparecido del lugar en el que la había dejado estacionada.

El afectado, identificado como Antonio, señaló que había dejado su unidad sobre la calle Paseo de las Águilas, en las inmediaciones de un edificio de departamentos de color rojo, y que al bajar de su vivienda se percató de que ya no se encontraba en el sitio.

La motocicleta robada es de la marca Veloci, línea Ego 220, modelo 2026, color negro con rines verdes, características que fueron proporcionadas por el propietario a las autoridades para facilitar su identificación y posible recuperación.

El segundo robo fue reportado momentos más tarde, en el fraccionamiento Nuevo Durango I, donde Marcos, solicitó la intervención de las autoridades, luego de descubrir que también había desaparecido una motocicleta que permanecía estacionada afuera de un domicilio.

En este caso, la unidad sustraída es una motocicleta de la marca Vento, modelo 2023, en colores rojo y negro, la cual se encontraba sobre la Primera Privada de Armonía, cerca de la calle Armonía. El reportante indicó que el vehículo está registrado a nombre de Emilio Gutiérrez, por lo que proporcionó sus características y número de serie para el reporte correspondiente.

En ambos casos, los afectados solicitaron la intervención de las autoridades para tratar de localizar las motocicletas y dar con los responsables de los robos, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas o la recuperación de alguna de las dos unidades.

Motociclista sufre fractura de rodilla

Un hombre resultó lesionado durante la noche del jueves 8 de octubre, luego de sufrir un accidente cuando circulaba a bordo de su motoneta por calles de la ciudad de Santiago Papasquiaro, donde intentó esquivar a un perro que se atravesó en su camino, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y cayera al pavimento.El lesionado fue identificado como Alan Armando Valverde Uviña, de 31 años de edad, con domicilio en la colonia Altamira, del municipio de Santiago Papasquiaro, quien tuvo que ser trasladado a la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada debido a las lesiones que sufrió.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 19:30 horas, cuando Alan Armando circulaba a bordo de una motoneta de la marca Italika, color gris, sobre la avenida Ferrocarril, en la mencionada cabecera municipal.

Fue justo frente al hotel Central donde un perro se atravesó en su trayectoria, por lo que el motociclista intentó realizar una maniobra para evitar atropellarlo; sin embargo, terminó impactando al animal, situación que provocó que perdiera el equilibrio y cayera de la unidad.

Como consecuencia del accidente, el hombre sufrió una lesión de consideración en la extremidad inferior derecha, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia, quienes realizaron su traslado en ambulancia hasta la capital duranguense.

Alrededor de las 21:45 horas se reportó su ingreso al Hospital General 450, donde fue valorado por el personal médico, que le diagnosticó fractura de rodilla derecha, motivo por el cual quedó bajo atención especializada para determinar el tratamiento correspondiente.

Del hecho tomó conocimiento personal de la Policía Investigadora de Delitos, cuyos elementos acudieron al nosocomio para recabar la información relacionada con el accidente, estableciendo que las lesiones fueron consecuencia de la caída de la motoneta cuando el conductor intentó evitar al animal que se encontraba sobre la vialidad.

Hombre es golpeado por su madre y hermana por un asador

Un hombre terminó hospitalizado con varias lesiones, entre ellas fracturas en las costillas, luego de que presuntamente fuera agredido físicamente por su madre y su hermana, tras una discusión relacionada con un asador, en hechos ocurridos en la colonia Miguel Hidalgo, de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Adrián "N", de 36 años de edad, quien ingresó al Hospital General 450 durante los primeros minutos de este viernes 9 de octubre, trasladado en ambulancia después de la agresión que sufrió en un domicilio de la mencionada colonia.

De acuerdo con su declaración ante los agentes investigadores, los hechos ocurrieron el jueves 8 de octubre, aproximadamente a las 08:30 horas, cuando se encontraba en la vivienda de sus familiares y su hermana, identificada como Yessenia Fabiola, comenzó a reclamarle por un asador que aparentemente tenía en su poder.

Adrián manifestó que intentó tranquilizar la situación y le comentó a su hermana que posteriormente le llevaría el asador; sin embargo, la mujer presuntamente comenzó a golpearlo, agresión a la que se sumó su madre, María del Socorro, quienes entre ambas lograron derribarlo y continuaron golpeándolo cuando ya se encontraba en el suelo.

Fueron vecinos del sector quienes, al percatarse de lo ocurrido, solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911, por lo que acudieron elementos de la Policía Estatal y técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención al afectado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General 450, mientras que las dos mujeres permanecieron en el lugar.

En el nosocomio, los médicos diagnosticaron a Adrián como policontundido y con fracturas costales, por lo que permaneció bajo valoración médica. Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió a entrevistarlo y le informó sobre el procedimiento para presentar la denuncia correspondiente por la agresión sufrida.