Breves policiacas

Entra al gimnasio y le robaron su automóvil

Un automóvil fue robado durante la noche del lunes en el estacionamiento de un inmueble ubicado sobre el bulevar Francisco Villa, en la ciudad de Durango; el afectado descubrió el hurto cuando salió del lugar y ya no encontró la unidad.

El reporte se realizó cerca de las 22:00 horas del lunes 7 de septiembre , en las inmediaciones del Hospital Virtual de la Arena Lobos, ubicado sobre el citado bulevar, en el Predio Tayafe.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el vehículo pertenece a Leandro y se trata de uno de la marca Nissan, línea Tsuru, modelo 2014, color rojo, de cuatro puertas y con placas de circulación del estado de Durango.

Calixto, yerno del propietario, explicó que aproximadamente a las 19:30 horas dejó estacionado el automóvil en dicho lugar antes de ingresar al gimnasio.

Alrededor de las 20:30 horas regresó al estacionamiento para abordar la unidad; sin embargo, el Tsuru había desaparecido, por lo que comenzó a buscarlo en los alrededores y posteriormente solicitó apoyo a través del número de emergencias 911.

Como característica particular para facilitar su identificación, se informó que el vehículo tiene uno de los vidrios pequeños de la parte trasera derecha sin polarizado.

Tras el reporte, se dio aviso a las corporaciones correspondientes para la búsqueda del automóvil. El propietario acudiría ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal por el robo y solicitar que continúen las investigaciones para localizar la unidad.

Deja su Ranger estacionada y le roban la batería en pleno Centro

Durante la noche del lunes, el propietario de una camioneta fue víctima del robo de una autoparte mientras tenía su vehículo estacionado en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 23:00 horas del 7 de septiembre , sobre la calle Miguel de Cervantes Saavedra, cerca de la avenida 5 de Febrero.

Según la información proporcionada a las autoridades, el afectado tenía estacionada en ese punto una camioneta de la marca Ford, línea Ranger, color blanco, cuando ocurrió el robo.

Al regresar a la unidad, se percató de que una persona desconocida había sustraído la batería, por lo que decidió solicitar la presencia de los cuerpos de seguridad para reportar lo sucedido.

Elementos policiacos tomaron conocimiento del caso y orientaron al afectado para interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a fin de que se realicen las investigaciones para tratar de identificar al responsable.

Cadena de motocicleta le amputa dedos de una mano

Un hombre identificado como Celso Rodríguez Reynoso, de 51 años de edad , ingresó al área de urgencias del Hospital General 450 a recibir atención médica durante la tarde del lunes 7 de septiembre, luego de sufrir un accidente relacionado con la cadena de una motocicleta.

De acuerdo con el reporte realizado aproximadamente a las 18:15 horas, el hombre sufrió la amputación de dedos de la mano derecha, por lo que fue trasladado al hospital para recibir atención especializada.