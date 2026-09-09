Breves policiacas

Encapuchados asaltan Oxxo y amenazan con arma blanca

Dos sujetos encapuchados irrumpieron durante la noche de este martes en una tienda de conveniencia de la colonia José Revueltas, en la ciudad de Durango, donde presuntamente amenazaron con un arma blanca para cometer un robo.

El atraco fue reportado aproximadamente a las 22:30 horas del martes 8 de septiembre , en el establecimiento Oxxo Revueltas, ubicado sobre la calle Niños Héroes, cerca del cruce con 24 de Marzo.

De acuerdo con la información recabada, al negocio ingresaron dos hombres que llevaban el rostro cubierto; ambos vestían suéter negro y portaban una mochila.

Los individuos presuntamente utilizaron un arma blanca para amenazar a quienes se encontraban en el establecimiento y posteriormente consumaron el robo. Hasta el momento no se ha precisado el monto del efectivo o mercancía que lograron llevarse.

Tras cometer el atraco, los dos sujetos salieron del Oxxo y escaparon a pie, por lo que se solicitó la presencia de las autoridades para tomar conocimiento del hecho e iniciar la búsqueda de los presuntos responsables.

Se queda dormido al volante y choca contra tres vehículos

Un hombre terminó hospitalizado con una lesión grave en la cabeza, luego de que presuntamente se quedó dormido mientras conducía un automóvil y chocó contra tres vehículos estacionados en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Martín, de 61 años de edad, quien durante la noche de este martes 8 de septiembre ingresó al Hospital General 450 , donde fue atendido por personal médico debido a las lesiones que sufrió.

De acuerdo con la información recopilada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 13:00 horas del mismo martes, cuando Martín conducía un automóvil de la marca Volkswagen, línea Jetta, color blanco, por la calle Ayuntamiento.

Al aproximarse al cruce con la calle Gómez Palacio, presuntamente el conductor se quedó dormido al volante, perdió el control del Jetta y terminó impactándose contra varias unidades que se encontraban estacionadas.

Los vehículos afectados fueron una camioneta de la marca Ford, línea EcoSport, color negro; una de la marca Jeep, línea Cherokee, color guinda, y una camioneta de la marca Chevrolet, línea S10, color naranja. De momento no se precisó la magnitud de los daños materiales ocasionados.

Horas después del percance, se notificó a las autoridades sobre el ingreso de Martín al Hospital General 450. Tras ser valorado, los médicos determinaron que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.