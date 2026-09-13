Breves policiacas

Siguen los robos de motos en Durango; desaparece otra en minutos

Los robos de motocicletas continúan registrándose en la ciudad de Durango; durante la noche del sábado, un hombre reportó la desaparición de su unidad, la cual había dejado estacionada apenas media hora antes.

El hecho fue reportado alrededor de las 23:30 horas del sábado 12 de septiembre, sobre la calle Pino Suárez, cerca de avenida Lázaro Cárdenas, antes Libertad, en la colonia Burócrata.

El propietario, identificado como Sergio, manifestó que dejó estacionada su motocicleta en dicho punto y se retiró del lugar; aproximadamente 30 minutos después regresó y descubrió que la unidad ya no se encontraba.

Se trata de una motocicleta de la marca Italika, modelo 2024, color negro, con placas del estado de Durango. Como característica particular, cuenta con calcomanías azules que podrían facilitar su identificación.

Tras confirmar que nadie había movido la motocicleta, el afectado solicitó la presencia de las autoridades y proporcionó las características de la unidad para iniciar su búsqueda, además de recibir indicaciones para presentar la denuncia correspondiente por el robo.

Quería ir a comer con su madre y su pareja la habría golpeado

Una joven ingresó a la clínica número 1 del IMSS en la ciudad de Durango, luego de presuntamente ser agredida por su pareja sentimental tras una discusión ocurrida durante la tarde del sábado.

La lesionada fue identificada como Aira, quien fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja y recibió atención médica por golpes en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el rostro, tórax y abdomen.

De acuerdo con la información recabada por personal especializado en Delitos Familiares de la Fiscalía General del Estado de Durango, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:00 horas del sábado 12 de septiembre, en un domicilio de la localidad El Nayar, donde la joven se encontraba con su pareja, Juan Antonio, de 26 años.

La joven manifestó que ambos se encontraban en una habitación cuando le comentó a Juan Antonio que acudiría a comer con su madre, situación que presuntamente provocó que él se molestara y comenzaran a discutir.

Durante el altercado, el señalado presuntamente le quitó el teléfono celular y posteriormente la empujó contra una pared, ocasionando que se golpeara en el rostro y abdomen. Familiares del joven se percataron de lo sucedido e intervinieron para detener la agresión.

Fue la madre del señalado quien solicitó ayuda al número de emergencias 911. Al lugar acudieron elementos policiacos y paramédicos; sin embargo, Juan Antonio ya había escapado, mientras que la joven fue trasladada al IMSS para su valoración.

Los médicos detectaron una probable desviación del tabique nasal y posible fractura de una costilla, diagnóstico que quedaría sujeto a los estudios correspondientes. Personal especializado tomó conocimiento del caso; inicialmente, la joven manifestó que no era su deseo presentar una denuncia por los hechos.

Golpea a su esposa y la derriba; termina detenido

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de que presuntamente golpeó a su esposa y la derribó durante un caso de violencia familiar registrado en la colonia Durango Nuevo II.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:15 horas de este sábado 12 de septiembre, sobre avenida Cedro, entre avenida Durango y Arturo de Córdova, donde se solicitó la presencia de las autoridades a través del número de emergencias.

Al arribar los agentes municipales, inicialmente ninguna persona salió para señalar al presunto responsable, por lo que solicitaron a la cabina de radio establecer nuevamente comunicación con quien había realizado el reporte.

Momentos después salió una mujer identificada como Perla, de 29 años de edad, quien señaló a su esposo, José Daniel, de 31 años, como quien presuntamente la había agredido.

La afectada explicó que se disponía a salir para recoger ropa cuando su esposo se acercó y presuntamente la golpeó con el puño, provocando que cayera al suelo.

A consecuencia de la agresión, la mujer presentó escoriaciones en los nudillos de la mano derecha, además de una lesión en la parte interior de la boca, por lo que recibió apoyo de los elementos que atendieron el llamado.

Personal de la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género (UNIPAV) se hizo cargo del caso, trasladando a la afectada para presentar la denuncia correspondiente, mientras que José Daniel fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal.

Auxilian a joven con picadura de alacrán en sierra de Nombre De Dios

Elementos de la Policía Estatal auxiliaron a un joven que presentó una reacción grave tras ser picado por un alacrán en la zona serrana de Nombre de Dios. Debido a la distancia, los agentes salieron a su encuentro durante el traslado hacia la cabecera municipal y le administraron suero antialacrán.