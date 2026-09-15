Breves policiacas

Mientras dormía, ladrones entraron a su casa y la saquearon

Una mujer fue víctima de robo en su propio domicilio mientras se encontraba dormida, luego de que personas desconocidas ingresaron a la vivienda y se apoderaron de diversos objetos de valor.

El hecho fue reportado alrededor de las 15:30 horas del lunes 14 de septiembre, en una casa ubicada sobre avenida División Durango, en la colonia Cerro del Mercado, de la ciudad de Durango.

Según relató la afectada, se encontraba dormida dentro del inmueble y al despertar comenzó a notar que faltaban varias de sus pertenencias , por lo que revisó la vivienda y se percató de que presuntamente los responsables habían ingresado brincando hacia la propiedad.

Entre los objetos que la víctima reportó como robados se encuentran una consola Xbox, joyería, una bicicleta, un taladro, una bolsa con cartera y una consola Nintendo, sin que inicialmente se precisara el valor total de lo sustraído.

Tras descubrir el robo, la mujer solicitó la presencia de las autoridades para reportar lo ocurrido. El caso fue turnado a la instancia correspondiente para iniciar las investigaciones y tratar de identificar a los responsables.

Bombero despierta y descubre que le robaron su motocicleta

Un elemento del cuerpo de Bomberos fue víctima del robo de su motocicleta, la cual había dejado estacionada durante la madrugada afuera de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Nuevo Durango II, de la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado durante la mañana del lunes 14 de septiembre, a través del número de emergencias.

Tras recibir el reporte, personal investigador estableció comunicación telefónica con el afectado, quien se identificó como Fernando y señaló que se desempeña como bombero.

El hombre explicó que aproximadamente a las 00:00 horas dejó estacionada su motocicleta en el exterior de su vivienda, ubicada sobre la calle Paseo del Pino, sin detectar en ese momento alguna situación sospechosa.

Fue alrededor de las 06:30 horas, cuando salió nuevamente de su domicilio, que se percató de que la unidad ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado durante la madrugada.

Fernando indicó desconocer quién pudo llevarse la motocicleta; sin embargo, señaló que en la calle existen diversas cámaras de videovigilancia que podrían aportar información para identificar al responsable o conocer la ruta que tomó.

El afectado manifestó que acudiría ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente por el robo, con la finalidad de que se inicien las investigaciones y se busque recuperar su vehículo.

Reparaba una camioneta y su compañero lo atropelló de reversa

Un trabajador terminó hospitalizado con una herida de consideración en la rodilla derecha, luego de ser atropellado accidentalmente por una camioneta que era maniobrada en reversa dentro del Parque Industrial Corean, en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Lorenzo Acebal Marrufo, de 26 años de edad , quien alrededor de las 13:30 horas del lunes 14 de septiembre ingresó al Hospital General 450, donde fue valorado por personal médico.

Tras la revisión, los médicos determinaron que Lorenzo presentaba una herida cortante expuesta de aproximadamente 20 centímetros en la rodilla derecha, lesión por la que quedó bajo atención especializada en dicho nosocomio.

De acuerdo con la información recabada por personal de Tránsito Terrestre, el accidente ocurrió cerca de las 13:00 horas, cuando el trabajador se encontraba en un terreno del Parque Industrial Corean donde permanecen camionetas utilizadas para labores en carreteras.

En determinado momento, Lorenzo detectó que uno de los faros traseros de una camioneta de la marca Ford, línea F-550, color blanco, se encontraba fundido, por lo que decidió revisarlo y se colocó en la parte posterior de la unidad para tratar de repararlo.

Mientras realizaba dicha labor, un compañero identificado únicamente como Isidro subió a la camioneta y, al no percatarse de que Lorenzo se encontraba detrás, puso la unidad en reversa y accidentalmente lo atropelló.

Tras el percance, el trabajador fue llevado al Hospital General 450 para recibir atención por la lesión sufrida en la rodilla. Personal de Tránsito Terrestre tomó conocimiento del accidente para establecer las circunstancias en las que ocurrió.