Breves policiacas

Armado irrumpe en tienda y amenaza a empleada

Un sujeto armado ingresó a una tienda de la colonia Constitución, en la ciudad de Durango, donde presuntamente amenazó a la encargada para obligarla a entregar el dinero disponible.

El atraco ocurrió aproximadamente a las 14:15 horas del jueves 17 de septiembre , en un establecimiento ubicado sobre la calle 21 de Marzo, cerca de su cruce con 16 de Septiembre.

Según el reporte realizado a las autoridades, un hombre entró al negocio y sacó lo que parecía ser una pistola, con la cual intimidó a la mujer que se encontraba atendiendo.

El presunto ladrón exigió el dinero de la tienda y posteriormente escapó del lugar. Hasta el momento del reporte no se había establecido el monto de lo robado.

El responsable fue descrito con pantalón de mezclilla y camisa negra. El caso fue turnado a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones y tratar de identificar y localizar al presunto asaltante.

Localizan desvalijada camioneta robada afuera del IMSS

La camioneta que fue robada a una mujer mientras se encontraba con su hijo en el área de Urgencias de la clínica número uno del IMSS, caso que El Siglo de Durango dio a conocer, fue localizada abandonada y parcialmente desvalijada en la colonia El Ciprés.

Fue durante la tarde del jueves 17 de septiembre cuando, aproximadamente a las 13:30 horas, una persona reportó la presencia de una camioneta de la marca Mazda sobre la calle Abetos , cerca de una privada del mismo nombre, señalando que tenía varios días en ese sitio.

Al acudir al lugar, las autoridades encontraron una camioneta de la marca Mazda, tipo pick up, modelo 1989, la cual presentaba daños en los vidrios y ya no contaba con las llantas, por lo que procedieron a revisar sus datos de identificación.

Personal encargado de Recuperación de Vehículos confirmó que la unidad contaba con reporte de robo desde el pasado 12 de septiembre y correspondía a la camioneta propiedad de Marisol, quien había denunciado su desaparición cinco días antes.

Como se informó en su momento, la mujer llegó la noche de aquel sábado a la clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que su hijo había sufrido una caída y requería atención médica de urgencia.

Mientras permanecía dentro del hospital, alrededor de las 22:45 horas, la afectada se percató de que personas desconocidas se llevaban la camioneta que había dejado estacionada sobre Prolongación Canoas, por lo que solicitó inmediatamente el apoyo de las autoridades.

Tras confirmar que se trataba del vehículo denunciado como robado, la camioneta fue asegurada para realizar los procedimientos correspondientes y posteriormente ser entregada a su propietaria. Las investigaciones continuarán para tratar de establecer quiénes participaron en el robo y desvalijamiento de la unidad.

Detienen en Lerdo a hombre acusado de robo agravado

Elementos investigadores cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre de 30 años de edad, quien era requerido por un juez por su presunta responsabilidad en el delito de robo agravado.

El detenido fue identificado como Jesús Francisco , con domicilio registrado en la colonia Armando del Castillo, perteneciente al municipio de Lerdo, Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, existía un mandato judicial vigente en su contra relacionado con una causa penal iniciada por hechos que son investigados bajo la clasificación de robo agravado.

La orden de aprehensión fue girada por el juez competente. El mandamiento judicial deriva de una causa penal con fecha del 30 de julio de 2022, por lo que los agentes realizaron las acciones correspondientes hasta lograr la detención del señalado.

Una vez cumplimentada la orden, Jesús Francisco fue puesto mediante oficio a disposición del Juez de Control en turno de Gómez Palacio, quien continuará con el procedimiento judicial y determinará su situación jurídica.

Será la autoridad judicial la encargada de establecer la responsabilidad que pudiera corresponderle por los hechos que se le atribuyen, por lo que el detenido deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Lo sorprenden dentro de una camioneta; llevaba cartera y celular robados

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este viernes por elementos del Grupo Especial Anti-Robo Celtas, luego de ser señalado por una mujer de presuntamente sustraer una cartera y un teléfono celular del interior de su vehículo.

Los hechos comenzaron aproximadamente a las 01:00 horas del 18 de septiembre, cuando agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública recibieron un reporte de robo en el exterior de una farmacia ubicada sobre bulevar Domingo Arrieta, en el fraccionamiento Camino Real.

La afectada explicó que llegó al establecimiento a bordo de un vehículo de la marca Toyota, línea Avanza, modelo 2020, color blanco, y descendió momentáneamente para preguntar si había servicio de consulta médica , dejando sin seguro las puertas de la unidad.

Mientras se encontraba en el establecimiento observó a un hombre acercarse al vehículo, abrir una de las puertas y posteriormente retirarse. Al regresar a la camioneta descubrió que le faltaban una cartera y un teléfono celular, por lo que llamó al número de emergencias 911 y mantuvo a la vista al sospechoso sin enfrentarlo.

Los agentes localizaron minutos después a un hombre que coincidía con las características proporcionadas, sobre el bulevar Instituto Politécnico Nacional, en la colonia El Refugio. El señalado se identificó como Hugo, alias “El Güero”, de 35 años de edad.

Durante una inspección le fueron localizados una cartera verde con una identificación a nombre de la reportante y un teléfono celular Samsung color rosa, objetos que la mujer reconoció como de su propiedad. Ante el señalamiento directo de la afectada, los artículos fueron asegurados como parte de las evidencias.

Finalmente, Hugo fue detenido, informado de sus derechos y trasladado para ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), donde se determinará su situación jurídica por la probable comisión del delito de robo. El señalado deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.