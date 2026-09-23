Breves policiacas

En dos días saquean vivienda que cuidaba un trabajador en Guadalupe Victoria

En dos ocasiones consecutivas, una vivienda de la localidad Antonio Amaro, perteneciente al municipio de Guadalupe Victoria, fue blanco de ladrones, quienes se llevaron ropa, calzado, herramientas y diversas piezas utilizadas para labores agrícolas.

El reporte más reciente se recibió aproximadamente a las 13:30 horas del martes 22 de septiembre, cuando José Isaac, de 36 años de edad, solicitó la presencia de las autoridades tras descubrir que nuevamente habían ingresado al inmueble que tiene bajo su cuidado.

El afectado explicó que desde hace aproximadamente tres meses se encarga de vigilar la propiedad de Javier, quien radica en Dallas, Estados Unidos. José Isaac normalmente sale a trabajar alrededor de las 05:00 horas y regresa entre las 12:00 y 13:00 horas.

Según su declaración, el primer robo ocurrió el lunes 21 de septiembre, durante el tiempo que permaneció fuera de la vivienda. En esa ocasión encontró violentados los accesos y detectó el faltante de ropa, zapatos, botas, piezas para tractor y sombreros, por lo que inicialmente informó lo sucedido al presidente de la localidad.

Sin embargo, al regresar de trabajar el martes 22 de septiembre descubrió que nuevamente habían forzado los candados. Esta vez los responsables se llevaron una barra de posiciones para tractor, dos tejanas, una extensión eléctrica, ropa, zapatos, pernos y diversas herramientas utilizadas para trabajos agrícolas.

Ante el segundo robo, José Isaac decidió solicitar apoyo directamente al número de emergencias 911. El afectado señaló que no cuenta con información concreta que permita establecer quién cometió los robos, aunque mencionó que habitantes de la comunidad sospechan de algunas personas de la zona, versión que deberá ser corroborada mediante las investigaciones.

Elementos de seguridad realizaron una inspección en el inmueble y recabaron información relacionada con ambos hechos. Finalmente, se recomendó al afectado acudir ante la Agencia del Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y permitir que se inicien formalmente las investigaciones por los dos robos.

Deja su motocicleta en estacionamiento de Chedraui y al volver ya no estaba

Una motocicleta fue robada durante la noche del martes 22 de septiembre del estacionamiento de la tienda Chedraui ubicada sobre bulevar Domingo Arrieta, en la ciudad de Durango.

El afectado, Luis, reportó el hecho aproximadamente a las 22:30 horas a través del número de emergencias 911, luego de percatarse de que la unidad ya no se encontraba en el sitio donde la había dejado estacionada.

Según relató a las autoridades, llegó al establecimiento y dejó la motocicleta en el área de estacionamiento para posteriormente realizar sus actividades dentro o en las inmediaciones del lugar.

Aproximadamente una hora después regresó por el vehículo, pero descubrió que había desaparecido, por lo que comenzó a buscarlo en los alrededores y, al no localizarlo, decidió solicitar el apoyo de las corporaciones de seguridad.

La unidad robada es una motocicleta Severus, modelo 2000, en colores rojo y negro, con placas de circulación del estado de Durango, características que fueron proporcionadas para facilitar su búsqueda y posible localización.

Luis indicó además que la motocicleta se encuentra registrada a nombre de su hermana, por lo que después de realizar el reporte al 911 acudirían ante la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la denuncia correspondiente.

Con la denuncia se iniciarán las investigaciones para tratar de establecer quién se llevó la motocicleta y revisar la información disponible en torno al robo, además de emitir los datos de la unidad a las corporaciones encargadas de su búsqueda.