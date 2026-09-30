Breves policiacas

Reportan agresiones contra mujer y dos menores

Una mujer de 69 años de edad reportó que su nuera presuntamente agredió a sus dos hijos menores de edad y también la golpeó a ella, en un domicilio de la colonia Lucio Cabañas.

Según manifestó en el lugar, la mujer señaló que su nuera, de 28 años, presuntamente consume drogas y alcohol y se tornó agresiva. Indicó que uno de los menores, de seis años, presentó sangrado en la nariz después de una agresión.

La señalada ya se había retirado del domicilio antes de la llegada de los agentes y se habría llevado consigo al otro menor, de cuatro años. A la reportante se le indicó llamar nuevamente al 911 si regresaba para solicitar la intervención policial.

Detienen a hombre tras presunto robo a taller en Las Playas

La madrugada de este miércoles fue detenido un varón de 36 años de edad, luego de que presuntamente ingresara a un taller de suspensiones ubicado en el fraccionamiento Las Playas, donde habría sustraído herramienta.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:30 horas en un negocio de la calle Playa Larga , cuando el propietario llegó después de que una vecina le avisara que había escuchado ruidos en el interior. De acuerdo con su reporte, observó salir a un hombre por un costado del taller, cuya malla ciclónica habría sido dañada para ingresar. El propietario logró retenerlo y pidió apoyo al 911.

Durante una revisión preventiva, al detenido le encontraron un estuche con una pistola de impacto y unas pinzas de corte.

El propietario reconoció el estuche y la herramienta como de su propiedad, por lo que Raúl Alfonso “N” fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se determinará su situación jurídica.

Motociclista pierde el control tras pasar un tope en Valle Verde

Una caída de motocicleta en calles de la colonia Valle Verde, en la ciudad de Durango, ocasionó que un joven de 19 años de edad ingresara al Hospital General 450.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas del martes, cuando José Christian Cano circulaba en una motocicleta de la marca Italika, modelo 2026. Según su declaración, pasó un tope y no advirtió que había otro inmediatamente después, por lo que perdió el control y cayó al suelo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y lo trasladaron al Hospital 450, donde fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico leve.

Roban motocicleta afuera de domicilio en la colonia 8 de Septiembre

Durante la madrugada de este miércoles se reportó el robo de una motocicleta, luego de que su propietario la dejó estacionada afuera de su casa en la colonia 8 de Septiembre.

El afectado explicó que llegó a su vivienda alrededor de las 23:00 horas del martes y dejó una Italika 280Z, color negro, estacionada sobre la banqueta . Pero entre las 03:00 y las 04:00 horas, su madre le avisó que había escuchado ruidos y aparentemente alguien se llevaba la unidad.

Al salir, el propietario confirmó que la motocicleta ya no se encontraba en el lugar, por lo que solicitó apoyo mediante el número de emergencias 911 para intentar localizarla.