Breves policiacas

Mujer denuncia agresión física por parte de su esposo

La Fiscalía General del Estado investigará el caso de mujer de 21 años que recibió atención médica luego de denunció que fue agredida físicamente por su esposo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el ingreso a la Clínica 44 del IMSS se registró alrededor de las 00:20 horas de este viernes. La mujer fue trasladada posteriormente a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia formal.

El reporte médico estableció contusiones en la cabeza, región cervical y lumbar, además de una lesión en el antebrazo izquierdo. También se le indicó acudir al Hospital 1 del IMSS para realizarse estudios de rayos X.

Resulta herido de gravedad durante riña en expendio

Con una herida por arma blanca en el abdomen, resultó un varón de 50 años de edad tras una agresión ocurrida en un expendio de bebidas de la colonia Ampliación PRI.

Vecinos del lugar indicaron que el conflicto se registró alrededor de las 21:30 horas en un establecimiento ubicado en la calle Crisantema. De acuerdo con las versiones, el hombre se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas y trabajando en compañía de su sobrino cuando llegaron tres hombres y comenzaron a discutir con él.

La discusión derivó en una agresión física que continuó en el exterior del establecimiento. El hombre tomó un tubo para intentar defenderse, pero uno de los agresores lo lesionó con un cuchillo de cocina en el abdomen y posteriormente huyó.

Paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General 450, donde fue diagnosticado con una herida penetrante de abdomen y probable lesión hepática. El reporte médico lo ubicó en estado grave.

Reportan robo de automóvil en el Domingo Arrieta

Un automóvil de la marca Nissan fue reportado como robado durante la noche del jueves en el fraccionamiento Domingo Arrieta, en la ciudad de Durango.

El robo fue reportado alrededor de las 19:00 horas, luego de que el propietario informó sobre la desaparición de su vehículo, ubicado en la calle General José Arrieta, cerca de avenida División Durango.

El automóvil es un Tsuru, color gris plata. El caso quedó registrado ante las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes y tratar de establecer el paradero del vehículo.

Atienden a menor durante crisis emocional

Una adolescente recibió atención psicológica luego de atravesar una crisis emocional en la colonia Jardines de San Antonio, en la ciudad de Durango.

Durante recorridos de vigilancia, elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública atendieron el reporte y localizaron a la menor, por lo que establecieron medidas para mantenerla en un lugar seguro mientras se solicitaba apoyo especializado.

Posteriormente acudió personal de la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia (UNIPAV), que brindó apoyo psicológico y estableció el acompañamiento correspondiente para dar seguimiento al caso.