Breves policiacas

Aseguran a tres jóvenes en posesión de 17 dosis de cristal

Tres jóvenes fueron detenidos en el municipio de Tlahualilo tras ser sorprendidos en posesión de varias dosis de una sustancia con características del cristal, durante un recorrido preventivo.

La detención ocurrió en la cabecera municipal de Tlahualilo, donde elementos de la Policía Estatal detectaron a los tres jóvenes, quienes mostraron una actitud evasiva al percatarse de la presencia de la unidad. Durante una inspección se localizaron las sustancias.

Entre los detenidos se encuentra Edgar, de 22 años , a quien le aseguraron seis bolsas con polvo blanco semigranulado, además de 100 pesos en efectivo. María, de 20 años , llevaba cinco dosis de la misma sustancia y 100 pesos, mientras que Ricardo, de 23 años , tenía seis raciones y 140 pesos.

Los tres fueron trasladados a la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Hallan abandonada camioneta con reporte de robo

Un vehículo reportado como robado fue localizado horas después en estado de abandono en la colonia Azteca de la ciudad deEl Salto, Pueblo Nuevo, como resultado de un operativo de búsqueda activado tras el reporte al número de emergencias 911.

El automóvil, una camioneta Chevrolet GMC, línea Jimmy, modelo 2000, color blanco y sin placas , fue ubicado durante la madrugada con características coincidentes con las del vehículo denunciado. La alerta había sido realizada vía telefónica por Irene, de 45 años, esposa del propietario.

Tras confirmar que se trataba de la unidad reportada como robada, fue asegurada y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedó a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.

Roban otra motocicleta, en pleno Centro de Durango

Una motocicleta fue reportada como robada luego de permanecer estacionada durante aproximadamente tres horas frente a las instalaciones de la Dirección de Pensiones del Estado, en la Zona Centro de Durango.

El propietario refirió a las autoridades que dejó la unidad alrededor de las 18:30 horas del domingo, en la calle Coronado y, al regresar cerca de las 21:30 horas, ya no se encontraba en el sitio.

Se trata de una motocicleta Italika 250Z, modelo 2023, color gris con negro.

El afectado indicó que acudiría a la Fiscalía General del Estado para formalizar la denuncia y acreditar la propiedad de la unidad.