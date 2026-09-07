Breves policiacas

Charco los hace perder el control y terminan volcados

Dos personas resultaron lesionadas la noche del domingo luego de sufrir una volcadura cuando circulaban por la carretera Nuevo Ideal-Durango, por lo que fue necesario su traslado al ISSSTE de la ciudad de Durango.

Los lesionados fueron identificados como Carlos Hernández Peraza, de 61 años de edad, y Guadalupe Pereyra Torres, de 35, quienes fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados en ambulancia al área de Urgencias.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas del domingo 6 de septiembre, cuando ambos viajaban por dicha carretera, a la altura del poblado Ceballos.

Según los primeros datos, al pasar por un charco el conductor perdió el control del volante, por lo que la unidad salió de su trayectoria y posteriormente se impactó contra la barrera de contención.

Tras el primer impacto, el vehículo terminó volcado, dejando lesionados a sus ocupantes. Personas que se encontraban en la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para atenderlos.

Carlos presentó fractura en la mano izquierda y una lesión de consideración en el dedo meñique, mientras que Guadalupe fue diagnosticada como policontundida y además presentó un golpe en la cabeza.

Personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones tomó conocimiento del ingreso de ambos pacientes y comenzó con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias precisas en las que ocurrió el accidente.

Se resistió a un asalto y terminó apuñalado

Un hombre resultó lesionado con arma blanca luego de que tres sujetos desconocidos presuntamente intentaron despojarlo de su bicicleta durante la madrugada del domingo, en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Hugo de Jesús Peña Alonso, de 32 años de edad, quien inicialmente fue trasladado a la Clínica No. 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y posteriormente canalizado a la Clínica No. 1 para recibir atención especializada.

Según el relato proporcionado a las autoridades, aproximadamente a las 04:00 horas del domingo 6 de septiembre, Hugo circulaba en bicicleta con dirección a su domicilio, en la colonia Ejidal.

En cierto momento, tres hombres que aseguró no conocer le cerraron el paso y le ordenaron que bajara de la bicicleta; uno de ellos presuntamente le mostró un cuchillo.

Hugo decidió continuar su camino para evitar que le quitaran la unidad; sin embargo, cuando intentaba alejarse, uno de los sujetos lo lesionó con el arma blanca en la pierna izquierda. Pese a la herida, logró escapar y llegar hasta su domicilio.

Al percatarse de que la lesión era profunda, solicitó ayuda al número de emergencias 911. Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron para auxiliarlo y lo trasladaron inicialmente a la Clínica No. 49 del IMSS, desde donde posteriormente fue enviado a la Clínica No. 1.

Personal médico diagnosticó una herida producida por arma blanca y reportó al paciente estable y sin riesgo para su vida. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron las investigaciones para tratar de identificar a los tres presuntos responsables.

Se suelta de la mano de su hermano y la atropella un vehículo

Una niña de cinco años de edad resultó lesionada luego de ser atropellada por un vehículo cuando intentaba cruzar una calle de la ciudad de Durango, por lo que fue trasladada al Hospital Materno Infantil.

La menor fue identificada con las iniciales ICC. Personal médico determinó que presentó diversos golpes, además de una fractura en la clavícula izquierda.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 13:00 horas del domingo 6 de septiembre, cuando la niña caminaba acompañada de su hermano, un adolescente de 13 años, en la colonia La Virgen.

Según la información recabada por las autoridades, ambos menores cruzaban la calle tomados de la mano cuando, en determinado momento, la niña se soltó e intentó regresar hacia el punto desde donde habían comenzado a cruzar.

En ese instante fue impactada por un automóvil de la marca Dodge, color crema, del cual hasta el momento se desconocen mayores características, así como la identidad de la persona que se encontraba al volante.

Familiares avisaron por teléfono a la madre de la menor sobre lo sucedido, mientras que su abuela se encargó de trasladarla al Hospital Materno Infantil, donde recibió atención médica por las lesiones que presentó.

Personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones tomó conocimiento del ingreso y comenzó con las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el atropellamiento e identificar el vehículo involucrado.