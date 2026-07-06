Brindan tratamiento visual especializado a niñas y niños de escasos recursos económicos en Durango

Para acercar a niñas y niños de familias de escasos recursos económicos a tratamientos especializados en salud visual, se instalará un consultorio de terapia visual y comportamental en el Hospital 460, con el apoyo del Colegio de Licenciados Optometristas del Estado de Durango, informó su presidente Jaime Orlando Solís García.

Refirió que desde hace tiempo se están haciendo tamizajes visuales natales para apoyar a la población y explicó que en este nuevo espacio se podrán detectar y atender problemas neurológicos que impactan en la visión de la infancia.

“De ahí en adelante vamos a tratar de tener un poco más de presencia en los demás espacios de salud pública en el estado”, mencionó.

Refirió que como parte de las labores altruistas que realiza este Colegio, en el marco de su aniversario se llevó a cabo una cena con causa para comprar equipo especializado para mejorar la atención.

Problemas visuales

Y es que, los problemas visuales han crecido entre la población, en buena medida a consecuencia del excesivo uso de las pantallas , por lo que la demanda de servicios se ha incrementado.

No obstante, los costos de atención, cuando se requiere la intervención de un especialista, se incrementan considerablemente, por lo que muchas personas no están en condiciones de poder pagar.