Broma de mal gusto, amenazas de tiroteos en instituciones de Durango: regidor

Autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango desarrollan estrategias para atender amenazas de posibles tiroteos en instituciones, además de dar seguimiento a publicaciones o letreros relacionados con este tema.

Los protocolos se aplicarán tanto en nivel básico como en nivel superior, debido a que este tipo de posibles amenazas se han presentado en diferentes instituciones educativas, con alumnos de distintas edades.

El regidor Diego Armando Flores Arreola comentó que ya se está dando seguimiento a las amenazas que se han presentado en la ciudad, con el objetivo de atender la situación, como ocurrió en la Universidad Tecnológica de Durango, donde hace algunas semanas aparecieron carteles anunciando un supuesto tiroteo.

“No lo podemos dejar como un caso aislado. Sí comentar y reiterar que no pasó a mayores; fue únicamente, por así nombrarlo, una broma de mal gusto”, afirmó.

Dijo que fue la propia Secretaría de Seguridad Pública la que atendió el comunicado o publicación que se realizó y, posteriormente, se mantuvo una constante comunicación y coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El regidor reconoció la relevancia que tienen este tipo de situaciones de alerta, ya que movilizan a las diferentes corporaciones, aunque afortunadamente no ha pasado a mayores.

“Lo repito, a nivel estatal fue quien atendió este tema y fue únicamente una manifestación en algunas pancartas; sin embargo, no ocurrió el hecho que se anunciaba en la publicación”, señaló.

Reiteró que siempre es importante mantener vigilancia en las escuelas mediante operativos mochila y otro tipo de acciones preventivas para evitar este tipo de situaciones.