Brote de 'diarrea explosiva' podría llegar a México: estas son las medidas que debes tomar en cuenta

Desde hace pocos años se ha vuelto de interés masivo la prevención sobre posible llegada de algunas enfermedades. En esta ocasión epidemiólogos han advertido sobre un posible brote de "diarrea explosiva"; te contamos los factores que pudieran hacer posible su llegada a México.

En Estados Unidos existe el registro de más aproximadamente 7 mil casos confirmados o sospechosos de ciclosporiasis, provocados por el parásito Cyclospora, esto en 34 de los 50 estados del país vecino, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Expertos afirman "no sería difícil que eventualmente llegará México"

De acuerdo con una entrevista del Dr. Alejandro Macías para el medio Uno TV, reconoció que tanto el como otros compañeros de profesión han visto casos de ciclosporiasis en México.

Aunque aseguró que no tienen que ver con el brote estadounidense, no se descarta que este parásito pudiera llegar a México durante la presente temporada de lluvias debido a las condiciones de humedad y temperaturas en el país, que son esenciales para su propagación.

"Yo he platicado con algunos amigos, me han dicho que sí han visto casos, pero es completamente anecdótico. Eso, de ninguna manera, sustituye la información de la Dirección General de Epidemiología. Pero el caso es que ya está presente en 34 estados de los Estados Unidos y eventualmente no sería difícil que llegara a México... Están dadas las circunstancias, sobre todo en la temperatura y en la humedad de los tiempos de lluvias. Es perfectamente posible que llegue“, mencionó el especialista.

Estas son algunas medidas que debes tomar en cuenta

El especialista dio la recomendación de consumir vegetales de hojas verde que provengan de fuentes de origen sencillo de rastrear, como supermercados y evitar comer estos ingredientes crudos en puestos de vía pública. Además de desinfectar y lavar las verduras en casa, específicamente en la lechuga, perejil y cilantro.

Este patógeno pertenece al grupo de coccidias y no se contagia directamente de persona a persona, sino que requiere madurar en el medio ambiente tras ser depositado en el suelo, para después contaminar las fuentes de agua de riego que abastecen a diversos cultivos en en campos agrícolas. Por lo que su transmisión se da a través del consumo de vegetales crudos como la lechuga, cilantro y perejil.

¿Cuáles son los síntomas principales?

Los principales síntomas se presentan con una diarrea abundante y en ocasiones acompañada por un poco de fiebre cuya principal característica puede prolongarse por semanas de forma crónica.

“Es una diarrea explosiva, así lo dice su nombre, es una diarrea de la que la gente no está acostumbrada, no es tan dolorosa, frecuentemente viene con fiebre, no necesariamente, pero es muy abundante y dura hasta semanas”.

El profesional de la salud alertó que aunque el escenario mas grave incluye el deceso de la persona aunque no es frecuente, además de la evolución a la cronicidad y pudiera afectar con mayor severidad a personas con enfermedades crónicas y degenerativas o con insuficiencias.