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Bruma se retira tras nueve años de servicio en la DMSP de Durango | VIDEO

Después de nueve años de servicio, Bruma concluyó su etapa activa dentro del Escuadrón Canino K-9 de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango.

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La elemento canina formó parte de distintas labores operativas, principalmente en tareas de guardia y protección, así como en la detección y búsqueda de enervantes, apoyando en filtros de seguridad, operativos preventivos y acciones realizadas por la corporación municipal.

Durante su trayectoria, Bruma también participó en actividades de proximidad social, con visitas a escuelas, exhibiciones del Escuadrón K-9 y demostraciones en eventos públicos, entre ellos la Feria Nacional Francisco Villa y actividades desarrolladas en el Centro Histórico de la ciudad.

Quienes trabajaron con ella durante estos años la describen como una canina de carácter fuerte, disciplinada y con gran capacidad de servicio.

Su historia dentro de la corporación no termina con su retiro. Bruma también deja un legado en el agrupamiento, al ser madre de tres ejemplares que actualmente forman parte del Escuadrón K-9 y que continúan apoyando en labores de seguridad y prevención en Durango.

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La Dirección Municipal de Seguridad Pública reconoció su trayectoria y agradeció los años de trabajo dedicados al servicio de las familias duranguenses.


Con su retiro, Bruma inicia una nueva etapa fuera de las labores operativas, luego de haber dedicado buena parte de su vida al trabajo policial, al entrenamiento y al acompañamiento de los elementos de la corporación.


La dependencia municipal despidió a la integrante canina con un mensaje de reconocimiento por su entrega, lealtad y legado dentro de la DMSP.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Perro Policia Perro k9 DMSP Bruma Bruma, canina, labores, dentro

               

                
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