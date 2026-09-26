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Bruno Kramm, teclista del dúo alemán Das Ich, fallece tras dar un concierto en España

Los reportes señalaban que un integrante de uno de los grupos que actuaba se había desplomado.

Foto: Redes Sociales

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REDACCIÓN WEB-AGENCIAS
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La madrugada de este sábado se reportó el fallecimiento de Bruno Kramm, teclista del dúo alemán 'Das Ich', después de dar un concierto en la ciudad de Granada, España.

Los hechos ocurrieron en el centro de la localidad donde habían dado un concierto, desde donde se recibieron varias llamadas solicitando la presencia de los servicios de emergencias.

Los reportes dieron aviso de que un integrante de uno de los grupos que actuaba se había desplomado, tras lo que se movilizó a agentes de la policía local y la policía nacional, que solo pudieron certificar el fallecimiento del músico, de 58 años de edad, en un camerino.

Testigos presenciales señalaron que el fallecido era teclista del grupo Das Ich, que había ofrecido un concierto junto a sus compañero Stefan Ackermann, como su primera actuación en el sur de España.

¿Quién es Das Ich?


La banda alemana Das Ich fue fundada en 1989, y era una de las que inició el movimiento conocido como 'Neue Deutsche Todeskunst' (Nuevo Arte Alemán de la Muerte) en los años 90. 


Foto: Redes Sociales
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Escrito en: tecladista Das Ich Bruno Kramm teclista, concierto, fallecimiento, Bruno

               

                
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