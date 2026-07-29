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BTS rechaza presentar su música en los Grammy y envía fuerte mensaje a la Academia

La banda surcoreana agradeció a ARMY y todos los que siguen apoyándolos desde su debut.

BTS rechaza presentar su música en los Grammy y envía fuerte mensaje a la Academia

BTS rechaza presentar su música en los Grammy y envía fuerte mensaje a la Academia

FERNANDA GALARZA
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A tres meses de que inice la votación para elegir a los ganadores de los Grammy 2027, la banda de surcoreana de k-pop, BTS, rechazó presentar su música en estes premios y envío un fuerte mensaje a la Academia sobre su participación. 

Fue a través de sus cuentas de Instagram que los siete integrantes -RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook- que colocaron un mensaje en el que aseguran que su música no será considerada para la edición que se llevará a cabo en frebrero del próximo año, además de agradecerle a su fandom "ARMY". 

"Hemos decidido no presentar nuestra música para ser considerada en los Grammy este año. Agradecemos a ARMY (su fandom) y a todos los que siempre nos han apoyado", se lee en cada uno de los perfiles. 

La decisión llega un mes después de que la Academia presentara una nueva categoría dedicada a galardonar a lo mejor de la música pop asiática, sin embargo, fue cuestionada esta forma de "separar" (según medios nacionales) el trabajo de los demás de ellos y todas la bandas de este género. 


Respecto a esto, la banda agregó en su mensaje que esperan que sus canciones puedan ser escuchadas y no "ser clasificada". 




"(...) Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser clasificada por región o idioma", agregan. 




El nuevo premio de la Academia "reconoce la excelencia artística en interpretaciones de música pop asiática originarias de los mercados asiáticos" como el K-pop, el J-pop (de Japón) o el C-pop (de China), y que están escritos en uno o más idiomas asiáticos. 


BTS ya se ha sido nominado en las categorias "Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop" y "Mejor Video Musical", sin embargo nunca ha recibido este premio. 


La decisión del grupo ha generado muchas reacciones en redes sociales, sobre todo de aplausos y respeto por tomar postura firme ante esta situación. Sus fans han publicado videos y post sobre este hecho, asegurando que "BTS no necesita un Grammy para seguir rompiendo récords". 


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: rechazo mensaje k-pop Grammy BTS música, Grammy, Academia, mensaje

               

                
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