BTS rechaza presentar su música en los Grammy y envía fuerte mensaje a la Academia

A tres meses de que inice la votación para elegir a los ganadores de los Grammy 2027, la banda de surcoreana de k-pop, BTS, rechazó presentar su música en estes premios y envío un fuerte mensaje a la Academia sobre su participación.

Fue a través de sus cuentas de Instagram que los siete integrantes -RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook- que colocaron un mensaje en el que aseguran que su música no será considerada para la edición que se llevará a cabo en frebrero del próximo año, además de agradecerle a su fandom "ARMY".

"Hemos decidido no presentar nuestra música para ser considerada en los Grammy este año. Agradecemos a ARMY (su fandom) y a todos los que siempre nos han apoyado", se lee en cada uno de los perfiles.

La decisión llega un mes después de que la Academia presentara una nueva categoría dedicada a galardonar a lo mejor de la música pop asiática, sin embargo, fue cuestionada esta forma de "separar" (según medios nacionales) el trabajo de los demás de ellos y todas la bandas de este género.

Respecto a esto, la banda agregó en su mensaje que esperan que sus canciones puedan ser escuchadas y no "ser clasificada".

"(...) Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser clasificada por región o idioma" , agregan.

El nuevo premio de la Academia "reconoce la excelencia artística en interpretaciones de música pop asiática originarias de los mercados asiáticos" como el K-pop, el J-pop (de Japón) o el C-pop (de China), y que están escritos en uno o más idiomas asiáticos.

BTS ya se ha sido nominado en las categorias "Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop" y "Mejor Video Musical", sin embargo nunca ha recibido este premio.