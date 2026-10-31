Buen Fin 2026: ¿Cómo participar en el sorteo del SAT y ganar hasta 500 mil pesos?

El Buen Fin 2026 está cada vez más cerca y, además de los descuentos y promociones que ofrecerán miles de establecimientos en México, los consumidores tendrán la oportunidad de participar en un sorteo organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que este año contará con una bolsa de 500 millones de pesos en premios.

La iniciativa busca incentivar las compras mediante tarjetas bancarias, así como promover la participación de pequeños negocios en el comercio formal.

¿Cómo participar en el sorteo del Buen Fin 2026?

De acuerdo con la información publicada por el SAT, los consumidores podrán participar automáticamente al realizar compras durante los cinco días que durará la campaña comercial, del 13 al 17 de noviembre de 2026 .

Para que una operación sea considerada dentro del sorteo, deberá cumplir con ciertos requisitos establecidos por las autoridades fiscales.

Entre ellos destaca realizar una compra mínima de 250 pesos, pagar con una tarjeta de crédito o débito emitida por una institución financiera participante y efectuar la transacción en un establecimiento registrado oficialmente en El Buen Fin.

Una de las principales ventajas es que los compradores no tendrán que realizar ningún registro adicional, ya que las operaciones que cumplan con las condiciones se incorporarán automáticamente al sorteo.

Sin embargo, las compras pagadas en efectivo no podrán participar, debido a que el programa está diseñado para incentivar el uso de medios electrónicos de pago.

¿Cuánto dinero puedes ganar en el sorteo del SAT?

Para la edición de 2026, el SAT destinará 400 millones de pesos en premios para consumidores , mientras que los 100 millones restantes corresponderán a los pequeños comercios participantes.

En el caso de los compradores, se repartirán 321 mil 261 premios, con cantidades que van desde los 500 hasta los 250 mil pesos, dependiendo de la categoría correspondiente.

Por su parte, los negocios registrados podrán competir por uno de los 4 mil 988 premios disponibles, incluyendo uno de 260 mil pesos y otros de 20 mil pesos.

Para participar, los establecimientos deberán registrarse a más tardar el 12 de noviembre, contar con una terminal bancaria activa, tener sus obligaciones fiscales al corriente y haber reportado ingresos de hasta cinco millones de pesos durante 2025.

Las autoridades recomiendan consultar los establecimientos y bancos participantes antes de realizar cualquier compra, pues no todas las operaciones bancarias califican automáticamente para obtener un premio.