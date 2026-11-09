Buen Fin: Llaman a consumidores duranguenses a privilegiar compras en comercios locales

El dinero que las familias gasten durante el Buen Fin también puede quedarse en Durango y beneficiar a quienes generan empleos en la ciudad, por lo que la Cámara de Comercio Servicios y Turismo (Canaco) llamó a los consumidores a considerar primero los establecimientos locales, antes de realizar sus compras.

El presidente del organismo, Sergio Sánchez, señaló que la temporada de descuentos, programada del 13 al 17 de noviembre, representa una oportunidad para los comerciantes , pero también para que los consumidores contribuyan a mantener activa la economía local.

Explicó que las ventas de los pequeños y medianos establecimientos tienen un efecto directo en la economía de las familias , pues de ellas dependen empleos, proveedores y la continuidad de numerosos negocios que diariamente abren sus puertas en Durango.

La invitación, precisó, no significa gastar más de lo que permite el presupuesto familiar, sino comparar precios, revisar promociones y considerar la oferta de los comercios de la localidad, que también cuentan con variedad de productos y servicios para esta temporada.

A nivel nacional, Concanaco estima una derrama económica de 235 mil millones de pesos durante El Buen Fin 2026 , cifra que representaría un incremento de 7.3 por ciento respecto al año anterior.