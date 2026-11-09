Buen Fin 2026: Profeco instalará módulos de atención en Durango ¿dónde?, te contamos

La cuenta regresiva para la estrategia de descuentos y promociones del Buen Fin 2026 ya está en marcha, por lo que, tanto a nivel nacional como local, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se prepara para vigilar que se respeten los precios y las condiciones de los servicios.

¿Dónde se ubicarán los módulos de Profeco?

En Durango, como cada año, la Profeco colocará módulos de información y asesoría para los consumidores. En esta ocasión, se instalará uno en Paseo Durango y otro en la tienda Chedraui de Domingo Arrieta, además de que se contará con personal que realizará recorridos por las tiendas afiliadas.

Los horarios de atención durante El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, serán de las 9:00 a las 21:00 horas.

A las personas que ya tengan en mente qué producto van a comprar se les recomienda ingresar a la página https://elbuenfin.profeco.gob.mx/, donde podrán consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios , con información por ciudad, categoría, tipo de producto y marca.

Por ejemplo, una persona que quiera adquirir una plancha puede seleccionar su ciudad, municipio y la categoría de electrodomésticos, el usuario posteriormente, podrá consultar los precios más altos, los más bajos y el precio promedio, para tener una referencia de los costos antes de realizar la compra.

COMPRAS EN LÍNEA

El organismo emitió algunas recomendaciones para quienes prefieren realizar compras en línea durante El Buen Fin 2026. Entre las principales medidas destaca la importancia de visitar sitios seguros.

Los consumidores deben leer las políticas de privacidad, los términos y condiciones de compra, así como verificar los costos de envío, cargos adicionales, formas de pago, garantías y políticas de cambio o devolución.

Los proveedores y prestadores de servicios deben contar con un medio de contacto al que los consumidores puedan recurrir en caso de presentar alguna reclamación.

Cuando los usuarios realicen pagos con tarjeta de crédito o débito, deben verificar que la página en la que proporcionen sus datos bancarios cuente con un certificado de seguridad SSL. También es necesario conservar los comprobantes de compra para utilizarlos en caso de alguna reclamación.

Las quejas por incumplimientos en la compra de productos o servicios pueden reportarse directamente ante el organismo, en los módulos de atención o a través de sus redes sociales.