Busca Canaco atraer inversiones de alta tecnología para Durango

La Cámara México-Israel de Comercio e Industria analiza nuevas oportunidades de inversión en Durango bajo un esquema de transferencia tecnológica denominado “Israel shoring”, enfocado en atraer capital extranjero en sectores de alta tecnología, infraestructura digital y sustentabilidad.

El presidente del organismo, Sony Chalouh, explicó que la estrategia busca importar tecnología de vanguardia desarrollada en países como Israel para adaptarla en México, con participación del talento local y apertura de nuevos mercados de exportación ya que la región norte del país es actualmente prioritaria para la atracción de inversiones.

Chalouh fue invitado y acompañado por la Camara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Durango, encabezada por Sergio Sánchez López, con quien se han comenzado a estrechar lazos de colaboración con miras a detonar futuros proyectos de inversión en conjunto.

Entre los proyectos en evaluación para Durango destacan áreas de ciberseguridad, despliegue de fibra óptica y la instalación de centros de datos, rubros que forman parte del portafolio tecnológico que la cámara promueve. El empresario afirmó que existe un entorno favorable para el desarrollo de este tipo de infraestructura en el estado.

En el sector agroalimentario, se contempla la incorporación de herramientas como tecnología satelital para el monitoreo del agua y el estrés hídrico en cultivos, así como fertilizantes biodegradables orientados a mejorar el rendimiento por hectárea sin deteriorar los suelos, con el objetivo de tecnificar el campo ante la presión global de alimentos. Los proyectos se encuentran actualmente en fase de análisis con empresarios locales para definir sus primeras rutas de inversión.

Finalmente, Chalouh expresó confianza en la continuidad del T-MEC.