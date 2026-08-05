Buscan a adolescente de Mezquital en Chihuahua; no tienen contacto con él desde el 22 de julio

En Chihuahua se inició la localización del menor de edad Jorge Erick Rodríguez Flores, de 16 años, originario de El Mezquital, Durango, quien ya cuenta con una ficha oficial de búsqueda emitida por la Fiscalía General de esa entidad.

De acuerdo con el reporte, la última vez que se tuvo contacto con él fue el 22 de julio en Ciudad Aldama, Chihuahua .

Sin embargo, la denuncia de no localización se presentó el 28 de julio ante la Fiscalía. Al momento de su desaparición vestía una playera verde, pantalón negro y botas negras.

Entre sus características físicas, Jorge Erick mide 1.65 metros, pesa 57 kilogramos, es de tez trigueña clara, complexión delgada, cabello lacio y abundante, ojos café oscuro, rostro redondo, nariz recta y boca mediana.

Como seña particular, tiene una cicatriz en la parte baja de la espalda. Su fecha de nacimiento es el 22 de noviembre de 2009 y actualmente tiene 16 años.

Hasta el momento, se solicita el apoyo de la ciudadanía, tanto en Chihuahua como en Durango, para que cualquier persona que cuente con alguna información pueda colaborar para localizarlo.

Cualquier dato se debe reportar de inmediato al número de emergencias 911 o al 089 para denuncia anónima en Chihuahua o ante las autoridades locales correspondientes.

La ficha de búsqueda ha sido difundida ya en diversos medios de comunicación y a través de redes sociales.

Hasta este 05 de agosto la ficha de búsqueda sigue vigente en el portal de la Fiscalía de Chihuahua, aunque no aparece en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.