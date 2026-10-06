Buscan a adolescente extraviado en cerros de La Ferrería; pidió ayuda y perdió comunicación

Un adolescente de 15 años pidió ayuda luego de extraviarse entre los cerros de la zona de La Ferrería cuando se dirigía hacia El Nayar y posteriormente perdió comunicación debido a la poca batería de su teléfono.

La situación fue dada a conocer alrededor de las 19:00 horas del lunes. El joven alcanzó a referir a los cuerpos de emergencia que había pasado por un retén en La Ferrería, pero después subió hacia una zona de cerros y ya no encontraba la salida. Señaló que podía observar algunas viviendas a lo lejos y que su teléfono tenía aproximadamente uno por ciento de batería.

Tras recibir el reporte se intentó establecer comunicación con el adolescente y se realizaron recorridos por la zona, sin que se lograra contactarlo de nuevo. Personal municipal destacado en el entronque de La Ferrería también fue alertado para mantenerse atento a su posible ubicación.