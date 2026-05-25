Buscan a adulto mayor desaparecido en Vicente Guerrero; salió a convivir y no regresó

Autoridades y familiares mantienen la búsqueda de un adulto mayor que fue reportado como no localizado desde el mediodía del domingo en el municipio de Vicente Guerrero, Durango.

El reporte ingresó al sistema de emergencias cerca de las 22:30 horas, cuando una mujer identificada como Rosa María informó que desde las 12:00 del día no tenía comunicación ni noticias de su esposo, Ubaldo Domínguez Ruiz, de 65 años de edad.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre salió de su domicilio ubicado en la Zona Centro con la intención de ingerir bebidas alcohólicas y ya no regresó a casa, lo que comenzó a generar preocupación entre sus familiares conforme avanzaron las horas.

La esposa del desaparecido detalló que Ubaldo vestía una camisa roja de cuadros y pantalón color café; además, lo describió como una persona de tez morena, complexión delgada, cabello corto canoso, barba blanca y ojos verdes grandes. También señaló que no cuenta con teléfono celular.

Tras recibir el reporte, elementos policiacos se comunicaron nuevamente con la familia, quienes indicaron que uno de los nietos del adulto mayor aseguró haberlo visto alrededor de las 20:30 horas en el parquecito de Cristo Rey.

Según relataron los familiares, el propio Ubaldo comentó previamente que acudiría a una licorería conocida como “El Rabioso”, por lo que existe la presunción de que pudiera encontrarse conviviendo con amistades y consumiendo bebidas embriagantes.

Ante esta situación, corporaciones de seguridad implementaron recorridos y rondines en distintos puntos del municipio para tratar de ubicar al sexagenario y verificar su estado de salud.

Asimismo, las autoridades informaron a los familiares que, en caso de no ser localizado durante las próximas horas, deberán acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia formal por desaparición de persona y continuar con el protocolo correspondiente.