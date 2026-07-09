Buscan a conductor que chocó auto estacionado y huyó en fraccionamiento Domingo Arrieta | VIDEO

Un vehículo estacionado sufrió daños materiales luego de ser impactado por una camioneta que circulaba por las calles de la ciudad de Durango, por lo que ahora piden ayuda para localizar a los responsables.

Fue a través de una denuncia ciudadana que llegó a El Siglo de Durango que se pidió la colaboración de la ciudadanía para tratar de localizar a el o la responsable de los hechos, que dejaron con daños de consideración al vehículo estacionado en el fraccionamiento Domingo Arrieta de la capital duranguense.

Los hechos ocurrieron la noche de este pasado miércoles 8 de julio, cerca de las 23:00 horas, al parecer en la calle Francisco Arrieta, del fraccionamiento antes mencionado.

En algunos videos que fueron compartidos junto con la denuncia, se observa el momento en que una camioneta cerrada en color gris avanza por una de las calles, y a pesar de ir a baja velocidad, se estrella directamente al frente de un automóvil que está estacionado.

Apenas unos segundos después de la colisión, en la que incluso se logra escuchar un fuerte estruendo, la camioneta responsable acciona la reversa para retirarse a velocidad del sitio, huyendo por una calle aledaña.